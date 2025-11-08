David Beckham - ngôi sao sân cỏ thành biểu tượng thời trang

Nhờ những đóng góp cho bóng đá, từ thiện, hình mẫu cho tinh thần trách nhiệm xã hội suốt hai thập niên qua, anh được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor, hôm 4/11. Theo Athletic, việc Beckham có tên trong danh sách phong tước năm nay "không khiến ai bất ngờ". Ảnh: AP
David Beckham ghi bàn để đời từ giữa sân vào lưới Wimbledon trong phút cuối cùng của trận đấu mở màn mùa giải Premier League 1996-1997. Theo BBC, đây là pha lập công nổi tiếng nhất trong sự nghiệp, cũng là bàn đưa tên tuổi Beckham đến với công chúng. Ảnh: Reuters
Sinh năm 1975 tại thành phố London, anh thuộc thế hệ vàng lò đào tạo Man Utd - nhóm "Class of 92". Beckham được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc thế hệ 7X và là một trong những chuyên gia đá phạt cố định vĩ đại mọi thời. Anh giành được 19 danh hiệu lớn trong sự nghiệp.
Từ năm 1999 đến 2007, Beckham tạo dựng được thương hiệu cá nhân, mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Anh đạt đến đỉnh cao phong độ vào thời điểm World Cup 2002. Beckham là đội trưởng đội tuyển Anh từ năm 2000 đến năm 2006. Anh là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới vào năm 2004.
Cũng trong giai đoạn này, Beckham chủ động khai thác hình ảnh ngoài sân cỏ. Anh nổi tiếng là cầu thủ có vẻ ngoài sành điệu với đủ kiểu tóc bắt mắt, kết hợp chun, bờm nhựa. Ảnh: Pinterest
Cùng Victoria Beckham - cựu thành viên Spice Girls, họ trở thành một cặp thu hút truyền thông. Forbes và Vogue ghi nhận Beckham chuyển hình tượng từ ngôi sao bóng đá sang biểu tượng thời trang với những hợp đồng quảng cáo lớn và doanh thu bản quyền cao. Ảnh: Instagram David Beckham
Các chuyên gia phân tích Beckham nhanh nhạy khi sớm nghĩ tới thương mại hóa hình ảnh. Anh tạo nên hình ảnh cầu thủ có phong cách, giúp mở rộng đối tượng chú ý từ bóng đá sang giới thời trang, giải trí, truyền hình. Trong làng mốt, Beckham góp phần thúc đẩy khái niệm "metrosexual" - người đàn ông chăm chút trong ăn mặc, làm tóc. Ảnh: Instagram David Beckham
Năm 1998, Beckham từng nổi tiếng với khoảnh khắc mặc váy sarong khi dự sự kiện ở Paris, phá vỡ định kiến về thời trang nam. Ảnh: Pinterest
Trong những năm 2000, Beckham xuất hiện đều đặn trong các chiến dịch quảng cáo của Armani, H&M. Năm 2013, anh kết thúc sự nghiệp thi đấu ở PSG. Sau khi giải nghệ, Beckham làm đồng sở hữu CLB Inter Miami (Mỹ), Salford (Anh) và đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF.
Anh còn thành lập tập đoàn DRJB Holdings để quản lý hợp đồng thương hiệu, quảng cáo, sản xuất phim, kinh doanh thời trang, phụ kiện và nước hoa. Ngoài các công ty trên, anh đầu tư vào nhiều lĩnh vực như rượu, thể thao điện tử, công nghệ sức khỏe, xe điện cổ điển, thực phẩm trẻ em. Ảnh: Pinterest
Phim tài liệu Beckham giành giải Emmy 2024 và vào top 10 chương trình xem nhiều nhất trên Netflix. Video: Netflix
Rời sân cỏ, phong độ thời trang của Beckham không hề giảm mà ngày càng được khẳng định, thay đổi linh hoạt theo từng thời kỳ. Nếu những năm trước, anh diện đồ da bó, denim rách, trang sức ngầu, đến thập niên 2010, anh xây dựng phong cách cổ điển pha hiện đại với mũ beret, khăn quàng cổ, blazer, áo da lộn, quần skinny. Ảnh: SplashNews
Từ năm 2021, Beckham chuyển sang theo đuổi mốt sang trọng thầm lặng, ưu tiên trang phục đơn giản, phom rộng vừa phải, tông màu trầm, nhấn vào may đo kỹ lưỡng. Vogue nhận xét ngôi sao trưởng thành trong phong cách, trang phục toát lên vẻ cao cấp hơn trước đây. Anh thường xuyên ghi điểm với loạt suit, áo khoác dáng dài, quần tây, túi da lớn ở các sự kiện. Ảnh: Backgrid
Theo Forbes, hiện giá trị thương hiệu "David Beckham" đạt 450 triệu USD, tăng gấp mười lần so với 12 năm trước. Vogue nhận xét ở tuổi 50, anh chứng minh sức hút của một ngôi sao biết biến danh tiếng thành đế chế quyền lực vượt ngoài bóng đá. Anh đi theo công thức được nhiều người nổi tiếng áp dụng hiện nay: từ ngôi sao tới đại sứ thương hiệu và nhà thiết kế hợp tác với các nhãn hàng. Ảnh: Instagram David Beckham
