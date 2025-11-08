David Beckham - ngôi sao sân cỏ thành biểu tượng thời trang

David Beckham ghi bàn để đời từ giữa sân vào lưới Wimbledon trong phút cuối cùng của trận đấu mở màn mùa giải Premier League 1996-1997. Theo BBC, đây là pha lập công nổi tiếng nhất trong sự nghiệp, cũng là bàn đưa tên tuổi Beckham đến với công chúng. Ảnh: Reuters

Sinh năm 1975 tại thành phố London, anh thuộc thế hệ vàng lò đào tạo Man Utd - nhóm "Class of 92". Beckham được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc thế hệ 7X và là một trong những chuyên gia đá phạt cố định vĩ đại mọi thời. Anh giành được 19 danh hiệu lớn trong sự nghiệp.