David Beckham lịch lãm trong BST Thu Đông của Boss

"Biểu tượng thời trang Anh quốc" làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới mang tên mình, dành riêng cho mùa Thu - Đông 2025. Bộ sưu tập phản ánh tình yêu của Beckham với những tháng lạnh trong năm và không gian ngoại ô yên bình mà anh luôn yêu thích.
Nam hiệp sĩ thích mặc xếp lớp, thường xuyên chọn các trang phục linh hoạt, phù hợp với nhiều bối cảnh, từ thành thị tới ngoại ô, từ thường nhật tới trang trọng, và từ chỉn chu tới phóng khoáng.
Các trang phục kế thừa tinh thần may đo Anh quốc nhưng được làm mới, linh hoạt hơn. Những bộ suit thiết kế sắc nét với vai áo có cấu trúc và eo được định hình rõ ràng, đi kèm quần ống thon, cạp vừa. Đây là sự cân bằng giữa nét truyền thống của Boss và tinh thần hiện đại của Beckham.
Điểm nhấn trong bộ sưu tập mùa lạnh năm nay nằm ở việc sử dụng các chất liệu cao cấp như: cashmere mềm mại, corduroy ấm áp và len nguyên chất. Bảng màu mùa thu trầm ấm gồm các sắc thái nâu đậm, kem mềm và đỏ tía, “thổi” vào tủ đồ cảm giác ấm áp, dễ dàng phối hợp trong mọi tình huống.
Bên cạnh trang phục may đo, bộ sưu tập Thu Đông của Boss còn tập trung vào các món đồ thiết yếu được nâng cấp cho dịp cuối tuần, hay mùa lễ hội đang gần kề. Các sản phẩm dệt kim mang kết cấu đậm chất Anh quốc, nổi bật với sự êm ái và họa tiết mạnh mẽ.
Trong đó, áo len chunky, áo cổ lọ cashmere, hay các mẫu áo có khóa kéo đều được thiết kế để dễ dàng mặc nhiều lớp, tạo nên vẻ ngoài thoải mái, tinh tế.
Áo khoác ngoài cũng là một điểm sáng với các thiết kế như áo khoác trucker da lộn, áo bomber nylon và áo parka chống mưa kỹ thuật. Tất cả đều được chế tác để đảm bảo tính thực dụng mà không làm mất sự sang trọng.
Giống như ở bộ sưu tập tiền nhiệm, vai trò của David Beckham không chỉ là người mẫu ảnh. Anh còn đồng kiến tạo và đưa ra những chỉ dẫn thú vị cho nhà mốt, góp phần mang đến một tủ đồ hoàn chỉnh, vượt thời gian.
Bộ sưu tập khẳng định chất đàn ông hiện đại, tự tin làm chủ mọi bối cảnh, dù sải bước trên phố thị nhộn nhịp hay tận hưởng khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên.
David Beckham x Boss được giới thiệu tại cửa hàng Boss Saigon Centre, tại Việt Nam. Thương hiệu được phân phối chính hãng bởi Công ty quốc tế Tam Sơn.
Hải My
Ảnh: Boss
Xem thêm bộ sưu tập tại đây.
