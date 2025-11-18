David Beckham lịch lãm trong BST Thu Đông của Boss

"Biểu tượng thời trang Anh quốc" làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới mang tên mình, dành riêng cho mùa Thu - Đông 2025. Bộ sưu tập phản ánh tình yêu của Beckham với những tháng lạnh trong năm và không gian ngoại ô yên bình mà anh luôn yêu thích.

Nam hiệp sĩ thích mặc xếp lớp, thường xuyên chọn các trang phục linh hoạt, phù hợp với nhiều bối cảnh, từ thành thị tới ngoại ô, từ thường nhật tới trang trọng, và từ chỉn chu tới phóng khoáng.