David Beckham lịch lãm ở Wimbledon

David Beckham, 49 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Anh từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang. Hôm 4/7, anh và vợ Victoria cùng chia sẻ bộ ảnh mặc lại đồ cưới màu tím thời xưa dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Ảnh: PA