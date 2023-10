David Beckham khen Messi trong phim tài liệu

Cựu tiền vệ David Beckham nói Lionel Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, ở phim tài liệu "Messi Meets America".

Trailer 'Messi Meets America' Trailer "Messi Meets America", Beckham xuất hiện từ giây thứ 14. Video: Apple TV

Trailer ra mắt hôm 3/10, có đoạn ghi lại khoảnh khắc Beckham ôm Messi sau khi đội Inter Miami vô địch Leagues Cup 2023 hồi tháng 8. Messi nói: "Hạnh phúc của tôi là được chơi bóng. Và bây giờ tôi có thể tiếp tục niềm đam mê tại Mỹ".

Trên People, đại diện nhà sản xuất nói loạt phim hứa hẹn mang đến cái nhìn sâu sắc về giai đoạn mới nhất trong sự nghiệp của Messi: Chiến thắng Leagues Cup 2023 và trận ra mắt giải bóng đá nhà nghề Mỹ - Major League Soccer (MLS). Cầu thủ còn kể về cuộc sống ở Mỹ và kỷ niệm với câu lạc bộ Inter Miami.

Messi Meets America không phải là lần đầu tiên Beckham công khai khen ngợi cầu thủ 36 tuổi. Hồi tháng 7, khi Messi gia nhập đội Inter Miami, Beckham gọi việc Messi tham gia câu lạc bộ là "giấc mơ thành hiện thực".

Trong cuộc phỏng vấn với trang Athletic hôm 28/7, Beckham nói việc đưa cầu thủ vô địch World Cup 2022 đến Inter Miami là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời anh.

David Beckham ôm Lionel Messi, sau khi Inter Miami thắng đội Nashville SC ở loạt sút luân lưu trận chung kết giải Leagues Cup, hôm 20/8. Ảnh: AFP

Messi xác nhận việc chuyển đến đội của Beckham hồi tháng 6 trong cuộc phỏng vấn với các trang tin Tây Ban Nha. Từ khi đến Mỹ, siêu sao bóng đá nhiều lần bày tỏ sự háo hức khi gia nhập câu lạc bộ. "Tôi nóng lòng muốn bắt đầu tập luyện để thi đấu. Tôi khao khát muốn giành chiến thắng và giúp đội bóng tiếp tục phát triển", Messi nói trong một cuộc phỏng vấn.

David Beckham, 48 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Beckham từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang.

Lionel Messi, sinh năm 1987 ở Argentina. Anh chơi bóng từ khi còn nhỏ, được câu lạc bộ Barcelona phát hiện tài năng. Messi được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời với bảy Quả Bóng Vàng, bốn danh hiệu Champion League, 10 chức vô địch quốc nội Laliga, một chức vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup và nhiều danh hiệu và thành tích cá nhân khác.

Quế Chi