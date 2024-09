David Beckham góp mặt trong chiến dịch Boss Thu Đông 2024

Với chủ đề "It's for life" (làm chủ cuộc sống), chiến dịch quảng bá BST Thu Đông 2024 "Be your own Boss" kêu gọi mỗi cá nhân tự tin ra quyết định trong cuộc sống, thể hiện bản thân bằng phong cách thời trang. Thương hiệu chọn những đại diện nổi tiếng thế giới mang hình tượng tự tin cùng góp mặt trong chiến dịch lần này như: huyền thoại bóng đá David Beckham; siêu mẫu Brazil Gisele Bündchen; Naomi Campbell; ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nigeria Burna Boy; và diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk.