David Attenborough dẫn 'Planet Earth' ở tuổi 97

Nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough, 97 tuổi, dẫn phần cuối "Planet Earth" - loạt phim tài liệu nổi tiếng về thiên nhiên.

Điều hành sản xuất Mike Gunton nói với Mirror: "Nếu không có David, sẽ không có Planet Earth".

Phim gồm tám tập, khám phá những cảnh quan và cuộc săn mồi của các loài động vật, từ vùng núi đến đại dương, từ hang động đến sa mạc.

David Attenborough trong một cảnh phim "Planet Earth 2". Ảnh: BBC

Nhà sản xuất cho biết phần mở đầu của loạt phim được quay ở vùng nông thôn Anh, nơi nhà sinh học Charles Darwin từng đi bộ và suy nghĩ về ý tưởng cho quá trình tiến hóa. "Đây là địa điểm ghi hình lý tưởng để David giới thiệu tác phẩm và nhắc nhở người xem về những điều kỳ diệu và sự mong manh của Trái Đất", Gunton cho biết.

Đại diện đài BBC nói Planet Earth 3 được sản xuất để tôn vinh những người cứu hộ và bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, tiêu biểu như David. Nhà tự nhiên học người Anh có gần 70 năm dẫn dắt các series khám phá tự nhiên, đưa ra nhận định về tình hình môi trường.

Suốt sự nghiệp, David tường thuật cho hàng trăm tập phim về thiên nhiên, như Life on Earth (1979), Sharks - The Truth (1999), The Blue Planet (2001) và nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Những năm gần đây, ông tham gia dự án Our Planet (2019) dài tám tập, được khán giả ủng hộ.

Nối tiếp thành công của series, năm 2020, David kết hợp đạo diễn Alastair Fothergill, Jonathan Hughes, Keith Scholey thực hiện David Attenborough: A Life On Our Planet. Năm 2022, Forbes đánh giá tác phẩm là phim tài liệu quan trọng nhất của năm, thiết thực khi kết hợp nhiều hội thảo môi trường tại Anh.

Hồi năm 2022, David nói tưởng như đời sống hoang dã ông từng tiếp xúc chỉ là "ảo ảnh" vì mọi thứ dần biến mất. Càng dấn thân vào những hành trình, ông càng chứng kiến sự vô tình của con người - vì lợi ích mà giết hại động vật. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay với Telegraph, David nói hối tiếc vì không tập trung bảo tồn động vật hoang dã ở Anh, nơi ông sinh ra.

Các khoảnh khắc của David Attenborough Một số khoảnh khắc của David Attenborough khi thực hiện các chương trình về thiên nhiên. Video: BBC

Năm 2006, Planet Earth do ông thuyết minh ra đời, là phim tài liệu được đầu tư nhất lúc bấy giờ. Tác phẩm đoạt bốn giải Emmy năm 2007 ở hạng mục âm thanh, hình ảnh và chương trình tài liệu xuất sắc. Tạp chí Variety cho rằng tác phẩm có sự đầu tư về mặt kỹ thuật, hình ảnh có tính thẩm mỹ cao. Tờ Time nhận xét phim thể hiện sự đan xen phức tạp của sự sống trên hành tinh, là một trong những show truyền hình về sinh thái xúc động nhất.

David Attenborough sinh năm 1926, làm chương trình về thiên nhiên từ những năm 1950. David được công nhận là biểu tượng nước Anh khi nhận danh hiệu Kỵ sĩ (Knight Bachelor) vào năm 1985. Ông nhận giải truyền hình Mỹ - Peabody Awards khi 89 tuổi nhờ những đóng góp toàn cầu trong lĩnh vực làm phim về thế giới hoang dã.

Ngoài công việc, nhà tự nhiên học dành thời gian cho gia đình và bạn bè, sau khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, tổ chức ở Glasgow (Anh) vào tháng 11/2021. David kết hôn năm 1950, có hai con. Vợ ông, Jane Elizabeth Ebsworth Oriel, qua đời năm 1997.

Quế Chi