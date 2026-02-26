Đầu xuân gieo duyên

Anh 45 tuổi, người miền Nam và đã gắn bó với mảnh đất Sài Gòn này từ những ngày vào đại học nhiều năm về trước.

Anh cao khoảng 1,75 m, bề ngoài sáng sủa và dễ nhìn. Tính anh nhẹ nhàng, thật lòng và khá cởi mở trong công việc. Có điều, chuyện gia đình thì anh không được may mắn lắm, đã chia tay cách nay nhiều năm vì không cùng quan điểm sống. Dở dang là chuyện chẳng đặng đừng và không ai mong muốn, nếu có duyên thì anh sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn. Nếu bạn nào đọc tới đây mà thấy không phù hợp thì anh xin lỗi đã làm mất thời gian của bạn. Xin vui lòng bỏ qua cho, để những rạn vỡ của ngày xưa đi xa theo năm tháng.

Anh ở khu vực Sài Gòn nên nếu em từ miền Đông Nam Bộ trở vào sẽ tiện hơn cho việc đi lại và cũng tương đồng hơn về địa lý và văn hóa. Chứ không thôi thì sau này, giống như câu ca dao "chim kêu vượn hú biết nhà má đâu", cũng tội (dù anh không ở xa tuốt miệt Chắc Cà Đao). Anh mong em thật lòng, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Mình hãy chia sẻ với nhau như hai người bạn, nếu thấy hợp sẽ tiến xa hơn.

Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn năm mới hạnh phúc.

