Dấu vết bất thường của sợi dây điện tố cáo tội ác của gã chồng

Đồng NaiKiểm tra hiện trường vụ tai nạn điện ở phòng trọ, cảnh sát phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, trong đó có sợi dây điện đã bị lột vỏ.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, 9/2, khi nhiều người tất bật chuẩn bị về quê, trực ban Công an phường Bình Phước nhận tin báo "tai nạn điện" khiến một phụ nữ 46 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Tại căn phòng trọ nhỏ, đồ đạc được dọn qua loa nhưng vẫn còn mùi khét và những vệt máu chưa kịp lau sạch. Trong máy giặt đặt ở góc phòng, cảnh sát phát hiện đoạn dây điện dài khoảng 2 m, một đầu bị lột lớp nhựa cách điện. Từ chi tiết này, lực lượng chức năng nghi ngờ đây có thể là vụ án mạng được dàn dựng hiện trường giả.

Quá trình xác minh cho thấy Lê Văn Thương, 53 tuổi, chồng nạn nhân, nhân chứng quan trọng nhất, đã rời khỏi bệnh viện ngay sau khi nghe một cuộc điện thoại lạ. Manh mối cho thấy Thương đã bỏ trốn về quê tại Cà Mau.

Sợi dây điện lột vỏ tố cáo người chồng tàn ác. Ảnh: Thái Hà

Ngày 10/2, khi nhiều gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp, một tổ công tác Công an phường Bình Phước nhận lệnh lên đường về đất Mũi, quãng đường hơn 400 km. "Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu là tiếp cận nghi can nhanh nhất, tránh để hắn lẩn trốn vào các khu rừng đước", một trinh sát kể.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Khánh An mời Thương về làm việc. Trước cán bộ điều tra, người này vẫn tỏ ra bình thản, cho rằng vợ "xui rủi bị tai nạn điện", còn mình về quê chỉ để gom tiền lo viện phí. Ngay trong ngày, Thương bị di lý trở lại phường Bình Phước.

Tại trụ sở công an phường, quá trình làm việc kéo dài nhiều giờ. Thương liên tục lặp lại lời khai rằng vợ vô tình chạm vào dây điện máy giặt bị hở, khi nghe tiếng nổ thì chạy lại cứu. Người này thể hiện sự đau khổ để tránh trả lời những câu hỏi liên quan mâu thuẫn gia đình trước đó.

Theo trinh sát, nhận thấy Thương dùng "vỏ bọc tình cảm" để che giấu hành vi, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước, trực tiếp đấu tranh bằng các lập luận và chứng cứ thu thập được. Sau một thời gian, nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước đấu tranh với Thương. Ảnh: Thái Hà

Theo lời khai của người chồng, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng nên hai người thường xuyên cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả gia đình bỏ việc ở Đồng Nai về Cà Mau sinh sống nhưng vợ không đồng ý và yêu cầu ly hôn.

Rạng sáng 8/2, khi vợ con đang ngủ, Thương nảy sinh ý định sát hại vợ. Người này lấy đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V rồi tiến đến chỗ vợ đang ngủ. Sợi dây sau đó rơi trúng vùng đầu và cổ khiến nạn nhân bị điện giật, bất tỉnh.

Nghe tiếng động, con trai ở gác thức dậy, bật đèn, thấy mẹ chảy nhiều máu ở miệng nên cùng cha đưa đi cấp cứu. Sau đó, Thương quay lại phòng trọ, giấu dây điện vào máy giặt và dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn.

Thương đang bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Hoàng Trường