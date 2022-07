Đầu vào lớp 10 TP HCM: 7 điểm trượt, hơn 3 điểm đỗ

Điểm chuẩn lớp 10 chênh lệch lớn giữa các nhóm trường, thí sinh đỗ trường top trên có điểm trung bình 7-8 mỗi môn, các trường top dưới 3-4.

Điểm chuẩn của 108 trường THPT công lập được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố sáng 11/7 phân hóa lớn giữa nhóm trường top trên, giữa và dưới.

* Xem điểm chuẩn THPT công lập tại TP HCM

Với cách tính điểm xét tuyển theo thang điểm 30 (tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh), 27 trường lấy điểm chuẩn từ 20 trở lên. Để trúng tuyển vào nhóm này, thí sinh cần đạt ít nhất gần 7 điểm mỗi môn. Đa số trường nằm trong nhóm top trên hằng năm, gồm: Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Trần Phú, Bùi Thị Xuân, Mạc Đĩnh Chi, Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM, Nguyễn Du, Trần Khai Nguyên.

Mức điểm chuẩn từ 15 đến dưới 20 ghi nhận 29 trường, tức thí sinh cần đạt 5-6,6 điểm mỗi môn. Đây là các trường thuộc nhóm top giữa như: Thủ Đức, Nguyễn Hiền, Lê Trọng Tấn, Lý Thường Kiệt, Ten Lơ Man, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thái Bình.

Cuối cùng, 44 trường lấy điểm chuẩn dưới 15, tức thí sinh đạt điểm dưới 5 mỗi môn. Trong số này, 10 trường lấy điểm chuẩn 11-12 gồm: THPT Lương Văn Can, Long Trường, Đào Sơn Tây, Bình Chánh, Tân Túc, Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh, Quang Trung, Phú Hòa, Phước Kiển.

Ngoài ra, 10 trường khác lấy điểm chuẩn 10,5; đồng nghĩa thí sinh cần đạt 3,5 điểm để trúng tuyển, gồm: Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Đa Phước, Thạnh An, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, An Nhơn Tây, Trung Lập.

Theo lý giải của một số hiệu trưởng trường THPT, nhóm trường lấy điểm chuẩn thấp thường ở ngoại thành như huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè hoặc "biệt lập" với thành phố như huyện Cần Giờ. Do các trường xa trung tâm, dân cư thưa, số lượng học sinh đăng ký ít nên điểm chuẩn thấp.

Riêng huyện Hóc Môn, nằm giáp ranh quận 12, Tân Bình, Bình Tân - những nơi đông dân cư nên thu hút đông thí sinh từ địa bàn khác đăng ký xét tuyển. Điều này khiến tỷ lệ chọi và điểm chuẩn các trường THPT ở huyện này nhỉnh hơn các huyện khác.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM ngày 11/6. Ảnh: Mạnh Tùng

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đánh giá mặt bằng chung điểm chuẩn năm nay tương đương với năm 2020 trở về trước.

Ở nhóm trường top trên, THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn 24,25, tức trung bình mỗi môn khoảng 8,1. Những năm trước, trường này lấy điểm chuẩn 40-41 (Văn, Toán nhân hệ số 2), điểm trung bình môn 8-8,2.

Ở nhóm lấy điểm chuẩn thấp nhất, năm nay có 10 trường ở mức 10,5; trung bình mỗi môn 3,5 điểm. Những trường này trước đây cũng lấy điểm chuẩn 16-17, tức trung bình 3,2-3,4 điểm mỗi môn.

Theo ông Hiếu, với mức điểm chuẩn được công bố sáng nay, tất cả trường công lập đã tuyển 97% tổng chỉ tiêu (gần 71.000 thí sinh).

"Sở không hạ điểm chuẩn hay cho tuyển bổ sung, bởi mức điểm chuẩn vừa công bố phù hợp và sát với các trường. Việc hạ điểm chuẩn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tuyển sinh và kết quả tuyển sinh", Giám đốc Sở cho biết.

Với thí sinh không đỗ vào lớp 10 công lập, ông Hiếu khuyên các em lựa chọn hệ giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề, phù hợp với nguyện vọng, sở thích.

"Hiện ở quận, huyện nào cũng có trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Nếu các em học giáo dục thường xuyên, số môn học ít hơn nhưng tốt nghiệp thì văn bằng tương đương hệ THPT", ông Hiếu nói.

Năm nay, TP HCM có hơn 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 92.000 học sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10. Tổng chỉ tiêu 108 trường THPT công lập là gần 73.000.

Khoảng 15.000 học sinh không dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và 20.000 thí sinh không đỗ vào lớp 10 công lập sẽ tiếp tục học tại trường tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc các trường cao đẳng, trung cấp nghề.

Mạnh Tùng - Thu Hương