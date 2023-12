Dầu Tường An tăng sản xuất ngày Tết

Doanh nghiệp dầu Tường An gia tăng sản xuất, ra mắt nhiều mẫu mã để phục vụ nhu cầu sử dụng, biếu tặng của người tiêu dùng dịp Tết.

Ông Bùi Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kido, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An cho biết ở thời điểm cuối năm, doanh nghiệp đã vào đợt cao điểm sản xuất thực phẩm thiết yếu phục vụ mùa Tết với lượng tăng mạnh so với năm ngoái. Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp Tết nguyên đán 2024, từ quý III năm nay, công ty đã triển khai dự trữ nguyên vật liệu nên thuận lợi khi bước vào mùa sản xuất cao điểm.

"Dầu ăn là một trong những sản phẩm thiết yếu được sử dụng hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi đã đầu tư lên kế hoạch sản xuất sản lượng lớn bộ quà tặng dầu ăn Tường An ngày Tết với tinh thần "Tết có Tường An - Cát Tường An Khang", ông Tùng nói.

Dây chuyền đóng gói dầu Tường An. Ảnh: Kido

Thị trường dầu ăn Việt hiện thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia nhưng với ưu điểm về giá, chất lượng, các sản phẩm dầu ăn thương hiệu nội địa vẫn đảm bảo vị thế so với thương hiệu nước ngoài. Để phục vụ tối đa nhu cầu người dùng toàn quốc, doanh nghiệp tập trung sản xuất, cho ra mắt đa dạng phiên bản sản phẩm.

Trong 46 năm phát triển, công ty chú trọng đầu tư công nghệ, quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Dịp Tết này, để nhiều gia đình thuận tiện trong việc biếu tặng, công ty đã ra mắt nhiều mẫu hộp với thiết kế hiện đại, phù hợp không khí ngày Tết.

Bộ quà tặng được lấy cảm hứng từ sự tươi mới, rực rỡ và đâm chồi nảy lộc của mùa xuân, thay lời chúc Cát tường và Bình an mà thương hiệu Tường An muốn nhắn gửi đến quý khách hàng trong năm mới sắp đến. Bộ quà tặng được chăm chút kỹ ở phần thiết kế bao bì, truyền thông điệp bằng những lời chúc ý nghĩa, mong ước đầy đủ, trọn vẹn trong năm mới.

Bộ sản phẩm Tết mang màu đỏ đặc trưng, hoa văn vui tươi, phù hợp làm quà tặng. Ảnh: Kido

Ông Bùi Thanh Tùng nhận định, nhờ sức cạnh tranh trên thị trường đến từ các thương hiệu lớn mà người tiêu dùng được hưởng lợi với các sản phẩm dầu ăn đa dạng, đảm bảo về chất lượng, và cạnh tranh về giá trong mùa lễ hội cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp là khách hàng của Tường An cho biết tiêu chí chọn quà Tết gửi đến công nhân là giỏ quà phải nhìn đầy đủ và phù hợp ngân sách công ty cũng như tình hình kinh tế chung. Những đơn vị này ưu tiên nhất những món quà thiết thực như dầu ăn cho mọi người có cái nấu nướng cho gia đình ngày Tết. Tường An là một trong những thương hiệu đáp ứng được những tiêu chí về mặt chất lượng, giá thành cũng như tinh thần và giá trị văn hoá của người Việt.

Khách hàng Thu Hiền (TP HCM) chia sẻ, việc chọn dầu ăn Tường An làm quà thể hiện ý nghĩa về bình an, mang tính thiết thực, cho thấy sự quan tâm của người tặng bởi sản phẩm có thể làm nguyên liệu chế biến quen thuộc cho gia đình trong dịp Tết 2024.

"Sản phẩm dầu thương hiệu Tường An khá đa dạng, mình thoải mái lựa chọn phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng cũng như biếu tặng mỗi dịp Tết đến", chị Thu Hiền nói.

Người dùng đang chọn mua dầu ăn tại siêu thị. Ảnh: Kido

Được thành lập vào năm 1977, Tường An là đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại dầu ăn và chất béo có nguồn gốc từ thực vật tại Việt Nam. Trải qua 46 năm đồng hành cùng hàng triệu bữa cơm của người tiêu dùng Việt, Tường An nhiều năm liên tiếp đạt vinh danh là Thương hiệu quốc gia, Top 10 Công ty thực phẩm uy tín Việt Nam 2023, hơn 25 năm đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, và giữ vững vị trí Top 1 thị phần ngành bơ thực vật tại Việt Nam hơn 10 năm liên tiếp (Theo số liệu nghiên cứu thị trường từ Euromonitor, 2022).

