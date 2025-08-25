Tôi làm 'bay' 100 triệu vợ chồng cóp nhặt cả năm trời vì trading

Tôi đã làm bay 100 triệu đồng, số tiền hai vợ chồng tích cóp cả năm trời, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vì cái gọi là trading. Tôi không coi nó là xấu, thậm chí đây còn là nghề kiếm cơm của nhiều người, nhưng với một đứa không đủ kiến thức như tôi thì may rủi hơn cả cờ bạc.

Trước giờ, tôi luôn tiết kiệm, cóp nhặt từng đồng đến khi biết tới trò này, tôi chỉ chơi số tiền nhỏ, chấp nhận nếu mất thì coi như một bài học. Nhưng rồi, từ những số lãi 1 USD, 10 USD, rồi 100 USD, tôi ngày càng ham. Có lãi thì muốn chơi tiếp vì đang đà hưng phấn, lỗ lại càng muốn chơi tiếp để gỡ để rồi tôi mất dần, mất dần... con số lên tới 100 triệu đồng là lúc tôi bừng tỉnh.

Tôi đã khóc và thú tội với chồng, xóa app và quyết tâm không chơi lại nữa. Tôi ước mình chưa từng biết đến trò này, ước mình bình tĩnh và sáng suốt hơn, ước mình không chơi theo cảm xúc như thế. Chồng không trách, nhưng nhìn anh đi làm vất vả, tôi lại càng trách bản thân nhiều hơn.

Tôi mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, nếu muốn trở thành trader, hãy học cách đầu tư đúng, đừng biến nó thành trò đỏ đen, vì sẽ không thể nào thắng được thị trường. Và tuyệt đối đừng cố gắng gỡ bằng mọi cách khi tâm trí không sáng suốt.

Đây sẽ là bài học lớn với tôi. Suốt ba tháng chơi, tôi không chỉ mất 100 triệu mà còn mất cả thời gian, tâm trí hoàn toàn vào nó. Đêm ngủ muộn, ngày không tập trung công việc, chỉ muốn vào điện thoại xem bảng chỉ số, nó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Có cả niềm vui mừng khi lãi, nhưng cuối cùng là mất hết. Một bài học với học phí quá đắt dành cho tôi.

Hoài Thương