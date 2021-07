'Đầu tư second home sẽ tiếp tục nở rộ tại Việt Nam'

Với nguồn cung đa dạng, chất lượng ngày càng cao, ngôi nhà thứ hai sẽ tiếp tục được nhiều người lựa chọn sở hữu như một bất động sản "phải có", theo doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh.

Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng trưởng thành với sự xuất hiện của đa dạng dòng sản phẩm, tạo cơ hội rộng mở cho người mua để sở hữu lẫn đầu tư. Nổi bật trong những năm qua là dòng sản phẩm second home - ngôi nhà thứ hai thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

CEO Nguyễn Tuấn Quỳnh.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - CEO Saigon Books, một doanh nhân đa lĩnh vực, đồng thời là nhà đầu tư có 25 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản chia sẻ với VnExpress tầm nhìn về xu hướng phát triển của second home tại Việt Nam.

- Là một doanh nhân đa lĩnh vực và là một người truyền cảm hứng sống có tầm ảnh hưởng đến nhiều người, vậy trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, ông chọn không gian nghỉ dưỡng như thế nào cho mình và gia đình?

- Với điều kiện kinh tế cũng như bối cảnh hiện tại, chúng ta ai cũng mong muốn một không gian nghỉ dưỡng phù hợp. Riêng tôi thì thích một không gian có nhiều cây xanh, gần biển thì quá tuyệt và phải tiện nghi. Một ngôi nhà giữa khung cảnh thiên nhiên sẽ tiếp thêm năng lượng sáng tạo và giúp tôi cảm thấy cuộc sống của mình xứng đáng hơn, bình an hơn. Nhìn ra thế giới, giới doanh nhân có tiếng đều sở hữu nhiều second home ở các điểm đến du lịch. Có lẽ, càng nghỉ dưỡng điều độ và khoa học, họ càng giàu. Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19, tôi tin việc tìm kiếm, tận hưởng một second home sẽ là lựa chọn của nhiều người Việt.

- Ông đánh giá thế nào về xu hướng sở hữu second home tại Việt Nam những năm gần đây?

- Tôi quan sát second home đang trở nên phổ biến hơn với người thành thị. Trước đây nghĩ đến biệt thự biển là nghĩ giá rất đắt, đâu đó vài chục tỷ đồng và không phải ai cũng mua được. Nhưng hiện một số dự án có phân khúc second home mềm hơn và nhắm đến đối tượng là những người trẻ tuổi hơn, không quá nhiều tiền nhưng thu nhập ổn định là mua được. Ý tưởng của các loại second home này cũng mới mẻ, diện tích tương đương một căn nhà phố, hoặc biệt thự cỡ nhỏ, nhưng lại nằm trong một quần thể rộng lớn với đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí. Điều này kích thích người thành đạt, có trải nghiệm du lịch quốc tế mạnh tay xuống tiền vì họ hiểu giá trị sử dụng nhận lại lớn hơn giá trị đầu tư ban đầu rất nhiều.

- Nhà đầu tư nên hiểu giá trị của second home như thế nào?

- Second home mang đến ba ý nghĩa. Trước hết đây là không gian sở hữu riêng có thể giúp chủ nhân nghỉ dưỡng được trong những thời điểm phù hợp, cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Kế đến là giá trị khai thác, kiếm tiền từ second home, từ cho thuê lưu trú trong thời gian không sử dụng hoặc biến second home thành một cửa tiệm kinh doanh ăn uống, thời trang thường xuyên. Cuối cùng và quan trọng hơn hết là giá trị tài sản của second home luôn có xu hướng tăng.

Tài sản mà không có khả năng sinh lời thì gọi là "tiêu sản". Còn second home giải quyết được bài toán vừa có bất động sản, có một không gian nghỉ dưỡng trong hiện tại, vừa có thể gia tăng giá trị trong tương lai.

- Việt Nam có những nơi nào phù hợp để phát triển mô hình second home?

- Theo tôi phía Nam sẽ phù hợp phát triển mô hình second home hơn vì khí hậu dễ chịu, lại đang phát triển mạnh hệ thống hạ tầng giao thông. Trong phạm vi cách TP HCM không quá 2-3 giờ chạy xe là tiện nhất, chẳng hạn như các dự án second home gần biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận). Hoặc nhóm second home trên đồi tại khu vực Tây Nguyên như Bảo Lộc, Di Linh... cũng đang là những điểm đến mới nổi.

Gần đây, tôi chú ý đến thị trường Phan Thiết. Thành phố biển này sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á. Kết nối giao thông từ TP HCM đến phố biển này cũng rất thuận lợi một khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành. Kế đến, Phan Thiết có một ưu thế rất đặc biệt là dự án sân bay, giúp thu hút du khách từ những địa phương xa hơn, có thể là phía Bắc hoặc nước ngoài.

Trước nay Phan Thiết đã được biết đến là "thủ phủ resort", gần đây lại rất thu hút đầu tư du lịch nghỉ dưỡng từ các ông lớn bất động sản. Quy mô lớn nhất có lẽ là đại dự án 5 tỷ USD của Novaland. Bản thân tôi cũng đã xem xét phương án sở hữu second home tại NovaWorld Phan Thiet.

Dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha là một trong những dự án đô thị du lịch biển cung cấp nguồn cung second home lớn lại khu vực phía Nam. Ảnh: Novaland.

- Là doanh nhân đồng thời là nhà đầu tư đã có 25 năm "chinh chiến" trên thị trường, ông dựa vào những tiêu chí nào khi cân nhắc đầu tư tại NovaWorld Phan Thiet?

- Tất nhiên tiêu chí đầu tiên vẫn là giá bất động sản, bao gồm giá hiện tại và biên độ tăng giá trong tương lai. Kế đến là năng lực của chủ đầu tư, đặc biệt với những dự án có quy mô lớn. Với các "bệ đỡ" này, mặt bằng giá bất động sản tại Phan Thiết sẽ còn tăng rất nhanh và rất cao. Tôi cho rằng có thể tin tưởng được Novaland cùng với quyết tâm của họ trong việc triển khai đại dự án này.

Thứ ba là quy hoạch tổng. NovaWorld Phan Thiet tọa lạc tại địa phương giàu tiềm năng. Bản thân khu đô thị biển này có nhiều phân khu đa dạng, phân chia giai đoạn phát triển khá rõ ràng và đang có tiến độ thi công ấn tượng. Cá nhân tôi yêu thích càng gần biển càng tốt. Hiện tại, phân khu Florida sát biển đã đi vào vận hành, phần nào cho tôi thấy được tổng thể sự phát triển của khu đô thị này trong tương lai.

Tôi thấy dự án sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của nhà đầu tư, dù là mua để gia đình nghỉ dưỡng hay cho du khách thuê lại, nhờ hệ dịch vụ tiện ích không thiếu thứ gì ở đây. Trong đó, sân golf độc quyền hợp tác với PGA là một điểm cộng lớn, và những khu thể thao biển, khu mua sắm, nhà hát... nằm ngay trong nội khu, không phải đi đâu xa. Một khi đại dự án này hoàn thiện, tôi tin đây sẽ là một khu đô thị biển rất đáng trải nghiệm, và sẽ góp phần rất quan trọng vào sự phát triển du lịch nghỉ dưỡng của Phan Thiết.

Khánh Anh