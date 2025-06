Đầu tư quỹ mở định kỳ - kênh tích lũy cho nhà đầu tư

Đầu tư quỹ mở định kỳ tạo kênh tích lũy linh hoạt, dễ tiếp cận, không đòi hỏi vốn lớn hay kiến thức chuyên sâu, giúp nhà đầu tư bận rộn xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.

Theo các chuyên gia, trong nhịp sống hiện đại nhiều người không có điều kiện nghiên cứu chứng khoán hay cập nhật tin tức mỗi ngày. Lúc này, các nhà đầu tư bận rộn có thể chọn quỹ mở để có cơ hội gia tăng tài sản mà không cần theo dõi thị trường hàng ngày. Không giống các hình thức đầu tư cần vốn lớn như bất động sản hay yêu cầu kiến thức chuyên môn cao như chứng khoán, quỹ mở khá đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận. Nhà đầu tư chỉ cần lựa chọn quỹ phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro, sau đó duy trì việc đầu tư đều đặn hàng tháng.

Khách hàng tìm hiều về các hình thức đầu tư. Ảnh: An Khương

VinaCapital giả định, nếu khách hàng đầu tư 10 triệu đồng mỗi tháng vào quỹ cổ phiếu có hiệu suất trung bình 12% một năm, sau 5 năm tổng giá trị khoản đầu tư có thể vượt 816 triệu đồng (giả định lãi suất không thay đổi). Đây là kết quả của việc đầu tư đều đặn, kết hợp cùng sức mạnh của lãi kép. Nhờ đó, những người bận rộn vẫn có thể tích lũy tài sản hiệu quả mà không cần mạo hiểm hay liên tục theo dõi thị trường.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, cho rằng điều quan trọng nhất khi đầu tư quỹ mở là tư duy dài hạn và sự kiên định, không cần quá để tâm tới những biến động ngắn hạn của thị trường. "VinaCapital đã lựa chọn những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và đầu tư vào thời điểm hợp lý. Khi doanh nghiệp phát triển, giá trị khoản đầu tư cũng tăng theo", bà nói.

Lợi nhuận kép trung bình 5 năm các quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng do VinaCapital quản lý tính đến ngày 15/6. Nguồn: VinaCapital

Lợi thế lớn của quỹ mở còn nằm ở tính tiện lợi nhờ sự hỗ trợ từ các nền tảng số. Ứng dụng MiO của VinaCapital cho phép nhà đầu tư dễ dàng đăng ký, chuyển tiền và theo dõi hiệu suất đầu tư ngay trên điện thoại, mọi lúc mọi nơi.

Thực tế cho thấy, các quỹ cổ phiếu do VinaCapital quản lý đang có hiệu suất vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong nhiều năm. Trong giai đoạn 5 năm tính (15/6/2020 đến ngày 15/6 năm nay) quỹ VinaCapital-VESAF đạt lợi nhuận kép trung bình 22,3% mỗi năm, quỹ VinaCapital-VEOF đạt 18,2%, đều vượt xa so với mức 9,6% một năm của chỉ số tham chiếu VN-Index trong cùng giai đoạn.

Ghi nhận của đơn vị này cũng cho thấy ngày càng nhiều người đang chọn đầu tư quỹ mở định kỳ để tích lũy tài sản, đặc biệt ở nhóm thu nhập ổn định như các quản lý cấp trung hay chủ doanh nghiệp nhỏ. Họ không cần vốn lớn hay kiến thức chuyên sâu, chỉ cần đều đặn góp từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng và dành thời gian tập trung cho công việc chính.

Ông Minh (40 tuổi, TP HCM), hiện là quản lý cấp cao trong ngành công nghệ với mức thu nhập ổn định. Trước đây, ông từng tính đến việc mua thêm bất động sản để tích lũy, nhưng nhanh chóng nhận ra vay ngân hàng và quản lý tài sản sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian, điều mà ông vốn không dư dả. Từ năm 2020, ông quyết định đầu tư định kỳ vào các quỹ mở cổ phiếu và cân bằng của VinaCapital, với số tiền 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau 5 năm, khoản đầu tư của ông Minh đã tăng trưởng đáng kể, đủ để chuẩn bị cho kế hoạch cho con học trường quốc tế.

Ông Minh cho biết, điều khiến ông hài lòng nhất không phải chỉ là con số, mà là sự an tâm. Ông có thể tích lũy cho tương lai bền vững, mà vẫn có thời gian dành cho gia đình và công việc.

Hoàng Đan