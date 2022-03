Đầu tư logisitics toàn diện giúp bưu cục nhượng quyền phát triển

Doanh nghiệp logistics đầu tư công nghệ, hạ tầng vận tải giúp tăng hiệu suất vận hành, cắt giảm thời gian giao vận, tạo cơ hội cho bưu cục nhượng quyền tăng trưởng.

Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ghi nhận tăng trưởng 53% so với năm trước. Sức mua online trong bối cảnh dịch bệnh cũng góp phần tạo cơ hội cho doanh nghiệp logistics nắm bắt, thúc đẩy doanh thu. Song sự bùng nổ mạnh mẽ này cũng đem lại không ít áp lực về mặt cạnh tranh. Theo đó, doanh nghiệp giao vận, chuyển phát nhanh muốn trụ vững cần nâng cao năng lực phục vụ, mở rộng phạm vi hoạt động...

Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài cũng góp phần mang lại diện mạo mới cho ngành logistics Việt Nam. Thời gian qua, thị trường logistics nội địa chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt với số vốn lên đến hàng chục triệu USD. Ngoài cung cấp dịch vụ chuyển phát, kho bãi, mô hình nhượng quyền thương hiệu rộ lên những năm gần đây cũng là một trong các chiến lược được các doanh nghiệp ngành này chú trọng thúc đẩy.

Một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh tại Việt Nam là BEST Inc. Trong năm 2021, doanh nghiệp này đã chi hơn 20 triệu USD vào xây dựng hệ thống trung tâm phân loại hàng hóa, kho vận, tạo tiền đề cho BEST Express phát triển, đồng thời thu hút các bưu cục nhượng quyền tham gia hợp tác.

Hệ thống phân loại, xử lý kiện hàng tự động bằng băng chuyền tốc độ cao tại trung tâm phân loại hàng hóa của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động trên khắp cả nước. Trong đó, hai điểm Củ Chi (TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) được đầu tư hơn 13 triệu USD, có quy mô lớn nhất nhì của đơn vị tại thị trường Đông Nam Á hiện tại. Việc vận hành và mở rộng các trung tâm này giúp BEST Express tăng diện tích khai thác kho bãi trên toàn quốc lên hơn 100.000 m2, cho năng lực xử lý hơn 1,8 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Đồng thời, để hàng hóa giao nhanh chóng hơn, đơn vị còn đầu tư vào hệ thống phương tiện vận chuyển. Đến nay, đội xe tải cỡ lớn của BEST có tổng cộng 88 phương tiện với 24 đầu kéo cỡ lớn, thùng chứa CIMC 109 m3. Tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD, cho khả năng vận chuyển hàng chục tấn hàng mỗi chuyến, góp phần rút ngắn thời gian giao vận.

"BEST Inc. đầu tư toàn diện vào công nghệ tự động hóa và hạ tầng vận tải không chỉ hướng đến mục tiêu góp phần phát triển hạ tầng logistics trong nước, mà còn mang đến cơ hội khởi nghiệp chuyển phát nhanh đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư Việt Nam. Đây cũng là lợi thế phát triển cho các bưu cục nhượng quyền đang tham gia hệ thống này", đại diện BEST Express cho biết.

Nhân viên vận chuyển hàng trong trung tâm phân loại bằng xe điện. Ảnh: BEST Express

Nhờ đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại, hiệu suất xử lý hàng hóa của BEST Express được tối ưu ở mức chỉ 0,5-2 giây mỗi kiện. Thời gian xử lý hàng rút ngắn, đội xe vận hành nhanh gọn, giúp hàng hóa trung chuyển đến tay bưu cục sớm hơn và giao phát đến khách hàng nhanh hơn. Việc ứng dụng hệ thống cân, đo và giám sát tự động cũng cho phép các bưu cục tra cứu thông tin, hình ảnh hàng hóa dễ dàng hơn.

"Hiện BEST Express Việt Nam có nhiều tài nguyên tốt để các đơn vị nhượng quyền tận dụng hiệu quả. Trong đó có công nghệ quản lý, giám sát hàng hóa hiện đại, mạng lưới bưu cục trải rộng 63 tỉnh thành... Đó là các lợi thế mà tôi thấy được sau thời gian hợp tác cùng đơn vị này", Quang Tuấn, chủ bưu cục nhượng quyền BEST Express Bình Tân (TP HCM) chia sẻ.

Ngoài Tuấn, một số chủ bưu cục khác trong hệ thống, cũng thừa nhận tài nguyên công nghệ, kho bãi và vận tải của đơn vị nhượng quyền là tiền đề quan trọng, giúp họ nhanh chóng hoàn thiện chất lượng dịch vụ và tăng trưởng kinh doanh hiệu quả. Chị Lâm Thị Kim Lến, chủ bưu cục BEST Express Châu Đốc (An Giang) cho biết chị có thể giám sát nhân viên và công tác xử lý từ xa, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức. Nhờ đó, chị vẫn hoàn thành tốt công việc của giáo viên tiểu học song song với chăm lo trọn vẹn cho gia đình và con nhỏ.

Hệ thống bưu cục nhượng quyền của BEST Express đến nay đã trải dài trên toàn quốc. Ảnh: BEST Express

Năm 2022, với kỳ vọng mở thêm hơn 1.500 bưu cục trên toàn quốc, BEST Express dự kiến đầu tư thêm để tối ưu dây chuyền xử lý hàng. Đồng thời, đơn vị cũng rót hơn 2 triệu USD, sắm thêm 30 phương tiện vận tải nâng cao khả năng chuyên chở.

"Tăng cường đầu tư nâng cấp công nghệ, hạ tầng và hệ thống góp phần mở ra cơ hội phát triển cho hệ thống bưu cục nhượng quyền. Các đối tác nhượng quyền của BEST có thể mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả, từ đó khai thác tối đa tiềm năng phát triển tại địa phương và tăng trưởng kinh doanh hiệu quả hơn", đại diện BEST Express cho biết.

Nguyệt Di