Đầu tư kho bãi tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp logistics

Không gian lưu kho rộng lớn, ứng dụng dây chuyền tự động hiện đại giúp doanh nghiệp logistics kiểm soát hàng hóa, tiết kiệm chi phí, vận hành hiệu quả.

Hệ thống kho bãi giữ vai trò quan trọng trong chuỗi hàng trình đầu vào - đầu ra của hàng hóa trước khi đến tận tay khách hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần quyết định sự thành công của doanh nghiệp logistics. Nếu bất kỳ liên kết nào tại hệ thống này đứt gãy sẽ kéo theo nguy cơ trì hoãn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng, chất lượng bưu kiện, thời gian giao hàng, doanh thu của doanh nghiệp đối tác cũng như trải nghiệm của khách hàng.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều bất cập, thách thức từ các đợt giãn cách xã hội, hạn chế shipper như thời gian qua, kho bãi càng thể hiện rõ vai trò chủ chốt và tầm quan trọng. Những doanh nghiệp logistics sở hữu chuỗi kho rộng lớn, dày đặc sẽ lợi thế hơn trong việc lưu trữ và bảo quản hàng hóa.

Không gian lưu kho lớn, kết hợp với các công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp logistics kiểm soát tốt số lượng, chất lượng bưu kiện và nhanh chóng xử lý chúng sau khi mọi thứ thông suốt trở lại. Thêm vào đó, việc áp dụng các công nghệ xử lý tự động hiện đại khiến việc lưu kho, quản lý hàng tồn, kiểm soát hàng hóa, bảo quản sản phẩm cũng dễ dàng, thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian đáng kể cho doanh nghiệp.

Trung tâm phân loại Củ Chi, TP HCM với tổng diện tích 44.000 m2. Trong đó diện tích kho bãi đang khai thác là 15.500 m2.

14 năm phát triển trong ngành logistics tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, BEST Inc. thấu hiểu tầm quan trọng của hệ thống kho bãi, không chỉ với bản thân doanh nghiệp mà cả với đối tác, người tiêu dùng. Khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, BEST chọn tập trung xây dựng hệ thống kho bãi tại các khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm với quy mô, diện tích rộng lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Các trung tâm thường tọa lạc trên các tuyến giao thông huyết mạch, thuận lợi vận chuyển hàng trên khắp cả nước.Đến nay, tổng diện tích kho bãi đang khai thác để lưu trữ, xử lý hàng hóa của BEST trên toàn quốc có quy mô hơn 100.000 m2. Mới đây, trung tâm phân loại Bắc Ninh chính thức vận hành tháng 11/2021 có tổng diện tích 45.000 m2. Trong đó, diện tích kho bãi đang khai thác đạt 22.000 m2, trở thành trung tâm quy mô lớn nhất của BEST Inc. tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Kho hàng đang khai thác tại trung tâm phân loại Bắc Ninh rộng 22. 000 m2, quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á.

Tại các kho hàng, BEST áp dụng hàng loạt dây chuyền chia - chọn tự động hiện đại cùng công nghệ cân đo, quét mã vạch, scan hình ảnh tự động. Dữ liệu bưu kiện lưu trữ bằng công nghệ Big Data trên nền tảng điện toán đám mây độc quyền BEST Cloud, giúp kiểm soát hàng hóa trong kho chặt chẽ, phân loại nhanh chóng, bảo quản hàng an toàn và vận chuyển bưu kiện đến chính xác từng vùng địa lý.

Công nghệ xử lý hàng hóa tự động hiện đại tại trung tâm phân loại Bắc Ninh của BEST Express.

"Việc sở hữu các kho hàng rộng lớn song song áp dụng công nghệ cao trong việc quản lý giúp BEST Express kiểm soát hàng hóa tốt hơn, xử lý hàng tồn kho hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh quá trình vận chuyển hàng trong hệ thống, đưa bưu kiện đến tận tay khách hàng một cách nhanh chóng. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh của BEST trên thị trường logistics ngày càng phát triển và khốc liệt như hiện tại", đại diện BEST Express cho hay.

Thy An

Ảnh: BEST Express