Đầu tư kênh nào hiệu quả khi lãi suất ngân hàng giảm?

Nhà đầu tư nên cẩn trọng để "bắt mạch" thị trường nhưng cần chủ động nắm bắt các tài sản được chiết khấu ở vùng giá hấp dẫn, theo đại diện Fmarket.

Trong tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành. Trong đó, Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đều điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi cao nhất về mức 7,2%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. So với giai đoạn cao điểm cuối năm ngoái, lãi suất tiết kiệm giảm khiến một số nhà đầu tư lên kế hoạch phân bổ vốn vào các kênh đầu tư khác nhau.

Theo thông tin tổng hợp từ Fmarket, nền tảng phân phối chứng chỉ quỹ mở được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp phép, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế có sự điều chỉnh, nhiều loại tài sản được chiết khấu về vùng giá hấp dẫn, nhà đầu tư cần cân nhắc tiềm năng của một số kênh đầu tư phổ biến trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường biến động, nhà đầu tư cần cẩn trọng để "bắt mạch" thị trường. Ảnh: Thanh Tùng

Bất động sản

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, lợi suất cho thuê nhà phố bình quân tại Hà Nội đạt 3%/năm trong 9 tháng đầu năm 2022, ở TP HCM là 2,9%/năm. Nhóm phân tích của BIDV đánh giá, mức lãi suất này thấp hơn so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Điều này cho thấy, lợi nhuận khi đầu tư vào thị trường bất động sản hiện không cao, dự báo có thể phải đến quý 3 hoặc đầu quý 4/2023 mới có thể hồi phục dần dần.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực gần đây như gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, Nghị định 08 về quy định đáo hạn trái phiếu cùng Nghị quyết 33 được kỳ vọng sẽ phần nào tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Theo nhiều chuyên gia, xét trên cơ hội đầu tư dài hạn, cùng những tín hiệu "ấm" lên từ thị trường, bất động sản vẫn có thể là kênh giữ giá trong dài hạn, tiềm năng với những nhà đầu tư có dòng tiền ổn định.

Vàng

Vàng là kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh lạm phát. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời của vàng thường thua kém nhiều kênh đầu tư khác, thậm chí thấp hơn nhiều so với chứng khoán hay bất động sản. Số liệu từ Tổng cục thống kê năm 2022, bình quân giá vàng trong nước tăng 5,74% so với năm 2021. Để bảo vệ danh mục đầu tư, nhà đầu tư cần cân nhắc việc phân bổ tỷ trọng vốn phù hợp cho kênh này.

Chứng khoán

Năm 2022, Công ty chứng khoán Mirae Asset là một trong những đơn vị đưa ra dự báo tích cực nhất với khả năng VN-Index lên 1.700 điểm trong báo cáo đầu năm và giữ ngưỡng 1.350 điểm trong báo cáo giữa năm. Năm nay, công ty này không đưa ra mức dự báo cụ thể về chỉ số. Thay vào đó, Mirae Asset nhận định "mức P/E hiện tại của VN-Index, đang khoảng 10−11x, vẫn còn rất hấp dẫn".

Thống kê của Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) cho thấy gần 50% trên 1.600 cổ phiếu trên sàn có mức P/B dưới 1 lần.

Ông Phạm Lê Duy Nhân, Trưởng phòng Quản lý danh mục Đầu tư VCBF nhận định, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu hiện tại đang ở mức thấp, điều này chỉ xuất hiện vài lần trong 15 năm qua. Do đó, đây sẽ là thời điểm tốt để những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn nắm bắt cơ hội đầu tư.

Chứng chỉ quỹ

Trước bối cảnh thị trường có nhiều yếu tố tốt xấu đan xen, nhà đầu tư không chuyên có thể lựa chọn đầu tư gián tiếp thông qua quỹ mở. Với hình thức đầu tư này, những yêu cầu về kiến thức tài chính, nghiên cứu ngành, lĩnh vực và khả năng phân tích báo cáo doanh nghiệp đều sẽ được đội ngũ chuyên gia quỹ thực hiện.

Thống kê trong hơn 30 chứng chỉ quỹ trên nền tảng Fmarket.vn, đa phần các quỹ đều có lợi nhuận tăng khi đầu tư trong dài hạn. Trong đó, top 5 quỹ cổ phiếu có lợi nhuận bình quân hàng năm (tính theo 3 năm gần nhất) đều trên 18%, bao gồm quỹ VINACAPITAL-VESAF, VINACAPITAL-VEOF, VCBF-BCF, SSI-SCA và VNDAF.

Đặc biệt, với quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VESAF thuộc VinaCapital, nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận trung bình tính từ ngày thành lập (18/04/2017) lên tới 13,7%. Đây là mức cao hơn so với chỉ số VN-Index (7,3%) trong cùng khoảng thời gian.

Hồng Thảo