Đầu tư đất nền nóng lên theo các cơn sốt giá

Vài tháng nay, đất nền tăng giá mạnh và hút giới đầu tư, theo các chuyên gia xu hướng này có thể kéo dài do lo ngại lạm phát.

Ghi nhận của VnExpress, cho thấy năm nay thị trường đất nền khởi động ngay từ quý I, sớm hơn các kênh nhà phố, biệt thự, căn hộ. Cuối tháng 2, giá đất nông thôn các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tăng gấp hai, ba lần so với năm trước. Trung tuần tháng 3, giá rao bán đất ven ĐT 753 khu vực huyện Đồng Phú liên tục tăng 30-50% chỉ trong quý đầu năm, khi có thông tin xây cầu Mãn Đà nối Bình Phước với Đồng Nai.

Đến cuối tháng 3, cuộc đấu giá đất tại Gia Lai ngày 25-26/3 với 104/104 lô đấu giá thành, tổng giá trị hơn 101 tỷ đồng, tỷ lệ tăng so với giá khởi điểm là 365% cũng đẩy giá đất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vọt lên. Còn tại TP HCM, giá đất tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi lần lượt ghi nhận tăng 10-20%.

Riêng giá bất động sản liền thổ tại TP Thủ Đức cũng lập mặt bằng giá mới trong những tháng đầu năm khi ghi nhận một dự án bán sản phẩm kế cận Thủ Thiêm với giá gần 400 triệu đồng một m2, cao hơn 25-30% so với các mặt bằng giá cũ cùng khu vực.

Trong khi đó, Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế báo cáo Bộ Xây dựng các thông tin thị trường bất động sản quý I/2022 cũng cho thấy đất nền có lượng giao dịch vượt trội so với phần còn lại của thị trường. Lượng giao dịch đất nền trên địa bàn tỉnh này trong quý vừa qua đạt 4.334 lô trong khi nhà riêng lẻ chỉ giao dịch 189 căn và chung cư là 27 căn.

Nhiều "cò đất" dựng bảng tập trung ven ĐT753 để rao bán đẩt. Ảnh:Văn Trăm

Batdongsan cũng cho biết 3 tháng qua, trên các chợ địa ốc trực tuyến tại Hà Nội ghi nhận giá đất nền thổ cư tại huyện Chương Mỹ đội lên 74% so với năm 2021. Các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai ghi nhận giá bán đất nền tăng 20-26%. Còn giá đất thổ cư tại Bắc Giang tăng 35%, Hải Phòng tăng 29%. Các tỉnh khác như Bắc Ninh, Quảng Ninh lần lượt ghi nhận giá đất đội lên 16-20%.

Tại miền Trung, đất thổ cư tại Bình Thuận tăng giá 13%, Khánh Hòa tăng 26% và Thanh Hóa tăng 35%. Bên cạnh giá đất nền biến động mạnh, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng có lượng người dùng online tìm kiếm đất nền tăng lần lượt là 41%, 35% và 32%.

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Bộ cũng ghi nhận đất nền tại Đồng Nai, Tây Ninh và Long An đội giá 7-13%, còn tại Bình Phước và Bình Dương leo thang 23-27%.

DKRA Việt Nam xác nhận phân khúc đất nền tại TP HCM và các vùng phụ cận tăng nhiệt trong quý đầu năm với lượng giao dịch đạt 1.240 nền tăng mạnh so với cao điểm phong tỏa chống dịch Covid-19 lần thứ tư (quý III năm ngoái chỉ bán được 28 nền). Giá đất nền trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) ghi nhận tăng phổ biến ở mức 3-7% so với quý trước. Thanh khoản thứ cấp tiếp tục phục hồi và sôi động ở hai địa bàn Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhiều ôtô đổ về xem đất ở thôn Lộc Thọ, xã Việt Tiến cuối tháng 2. Ảnh:Hùng Lê

Lãnh đạo một công ty bất động sản đang triển khai dự án tại TP Thủ Đức nhìn nhận trong giai đoạn lạm phát tăng cao năm nay, đầu tư đất nền hút dòng tiền mạnh nhờ giá trị không quá lớn so với nhà phố hay biệt thự.

Chuyên gia này dự báo, trong bối cảnh giá nhà, đất tại các đô thị lớn đã thiết lập mặt bằng mới trong khi ở các địa phương còn thấp nên nhà đầu tư sẽ có khuynh hướng rót vốn vào vùng trũng (nơi có giá đất thấp) để tìm kiếm lợi nhuận. Thêm vào đó, nhiều địa phương đang rầm rộ công bố quy hoạch càng khiến đất nền ở các địa phương được săn lùng nhiều hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạc Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư Nam Phát, cho biết trong 2 năm qua, giá đất biến động mạnh, nhiều nơi đạt tốc độ tăng trung bình 30-40% một năm. Các nền đất thổ cư riêng lẻ, hoặc thuộc dự án đều ghi nhận hút vốn đầu tư mạnh hơn những loại tài sản khác.

Theo ông Nam, đất nền được ưa chuộng đầu tiên là do tâm lý "người đẻ thêm chứ đất không đẻ thêm", kế đến là do đặc tính bảo toàn vốn, chống trượt giá cao giúp đất nền trở thành kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát có nguy cơ tăng cao. Tốc độ tăng giá đất thời gian vừa qua là chất xúc tác hút các dòng tiền đổ vào phân khúc này để tối ưu hóa lợi nhuận.

Với đặc tính dễ tích trữ, đất nền không cần phải bảo trì bảo dưỡng, không sợ hao mòn, ít bị chiếm dụng trái phép, lại gia tăng giá trị theo thời gian trong khi một số phân khúc đầu tư tài sản cho thuê khác trở nên khó khăn, khiến đất nền trở thành kênh đầu tư vua trong những tháng đầu năm nay.

Ngoài ra, một phần còn do thay đổi tập quán sinh sống của phần lớn người dân, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang đa dạng hóa sản xuất kinh doanh nên họ không cần đất lớn ở xa mà cần đất ở nhỏ nhưng gần nơi mình kinh doanh sản suất, chuyển từ sinh sống rải rác thành sinh sống tập trung.

Tuy nhiên, ông Nam khuyến nghị muốn đầu tư đất nền có lợi nhuận tốt cần nắm giữ tài sản trong trung và dài hạn, không bị bức bách về dòng tiền. Bởi lẽ, đây là kênh đầu tư đòi hỏi trường vốn, có thể chôn dòng tiền rất lâu mới có thể thoát hàng. Ngoài ra nhà đầu tư đất nền nên lường trước kịch bản mua dễ bán khó, thanh khoản có thể chậm lại khi biến động giá quá lớn để tránh kỳ vọng thái quá vào bức tranh toàn màu hồng của thị trường này.

Vũ Lê