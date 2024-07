Đầu tư chuyển đổi số, doanh nghiệp dược Việt sẵn sàng 'ra biển lớn'

Imexpharm là một trong những doanh nghiệp Việt tiên phong đầu tư vào hệ thống SAP S/4HANARise, mục tiêu nắm bắt nhiều cơ hội và 'vươn ra biển lớn'.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt bứt phá của Imexpharm khi ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục. Tổng doanh thu của công ty tăng 26% so với năm trước, đạt mức 2.113 tỷ đồng và cao hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn thị trường là 8%. EBITDA tăng 31% và kết thúc năm ở mức 466 tỷ đồng, vượt đáng kể so với kế hoạch của công ty. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EBITDA của Imexpharm đạt mức ấn tượng là 17,2%.

Để gặt hái "quả ngọt", Imexpharm không chỉ ưu tiên chất lượng bằng cách đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại. Trong năm qua, công ty này có nhiều cải tiến trong hoạt động chuyển đổi số. Công ty chủ động cập nhật, bổ sung các chức năng mới trên phần mềm DMS nhằm đáp ứng tốt hơn việc kiểm soát, theo dõi và hỗ trợ trình dược viên trong hoạt động bán hàng. Ngoài ra, công ty cũng bổ sung phần mềm quản lý Kho WMS (Warehouse Management System) như một phần mở rộng trong hệ thống SAP - ERP, nhằm nâng cao và chuẩn hóa trong công tác bảo quản thuốc tại các nhà máy.

Giai đoạn đóng gói tại nhà máy đạt chuẩn EU-GMP của IMP. Ảnh: Imexpharm

Đối với khối hỗ trợ, phần mềm quản lý công việc Base được triển khai mở rộng với các chức năng hành chính, phát triển nguồn nhân lực. Hình thức chấm công bằng công nghệ nhận diện gương mặt cũng được triển khai trong toàn công ty. Điều này làm giảm số lượng hồ sơ giấy giúp tiết kiệm chi phí, thời gian xử lý văn bản và nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc của người lao động.

Với mục tiêu đến năm 2030 doanh thu tăng gấp ba lần so với năm 2024 đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu, mới đây Imexpharm cùng Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA (giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp toàn diện).

Sự kiện đánh dấu việc Imexpharm trở thành một trong những công ty dược phẩm đầu tiên trong triển khai SAP S/4HANA nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác. Bên cạnh việc nâng cấp SAP S/4HANA, công ty còn triển khai chiến lược chuyển đổi sử dụng hệ thống kế toán theo chuẩn quốc tế IFRS trên nền tảng hệ thống giải mới từ SAP S/4HANA.

Đây cũng là một thế mạnh của Deloitte Việt Nam, khi các chuyên gia đã đồng hành cùng nhiều đối tác tiếp cận gần hơn ngôn ngữ báo cáo tài chính quốc tế thông qua việc phân tích khác biệt VAS/IFRS; đánh giá sự sẵn sàng hệ thống, dữ liệu và quy trình; xây dựng sổ tay kế toán IFRS và quy trình lập và phê duyệt báo cáo tài chính theo IFRS; đào tạo kiến thức IFRS....

Trước đó, từ năm 2013 Imexpharm đã trở thành một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên tại Việt Nam triển khai dự án SAP ERP (phiên bản ECC) hoàn chỉnh.

Đại diện IMP, Deloitte Việt Nam và SAP Việt Nam tại lễ khởi động dự án. Ảnh: Imexpharm

Phát biểu tại sự kiện khởi động dự án, ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính Imexpharm cho biết, là doanh nghiệp dẫn đầu về chất lượng EU-GMP và sở hữu một trong những chuỗi nhà máy EU-GMP lớn nhất Việt Nam, Imexpharm đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và vươn ra thị trường quốc tế.

"Việc đầu tư cho hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số luôn được chúng tôi ưu tiên đầu tư có chiều sâu nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phục vụ tốt hơn và mang lại các giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác", ông Nguyễn An Duy cho hay. Ông Duy tin tưởng với kinh nghiệm triển khai của Deloitte cùng năng lực vững chắc, chuyên môn sâu của đội ngũ CNTT Imexpharm, dự án sẽ được triển khai thành công.

Ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng giám đốc Khối Tài chính Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Báo cáo của IQVIA cho biết ngành dược Việt Nam đang phát triển mạnh với quy mô toàn ngành năm 2023 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng trưởng 6% so với năm trước. Đồng thời, ngành này được dự báo CAGR sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 6% - 8% trong giai đoạn 2023 - 2028 nhờ các yếu tố như: nhu cầu dược phẩm và các sản phẩm sức khỏe đang tăng cao do dân số ngày càng tăng; nhiều chính sách hỗ trợ ngành dược của Chính phủ...

Ngoài ra, hội nhập quốc tế tạo điều kiện mở rộng các thị trường nước ngoài cũng là yếu tố quan trọng giúp ngành dược duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong thời gian dài. Theo IQVIA, cơ hội mang lại từ các Hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam giúp ngành dược mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng sự hiện diện của thương hiệu đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Liên quan đến đến yếu tố này, báo cáo của KMPG chỉ ra rằng việc dễ dàng tiếp cận và tận dụng công nghệ thông tin trong thời đại số hóa sẽ kiến tạo cơ hội giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng của ngành dược phẩm Việt Nam, từ đó nhanh chóng nâng vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới. Cụ thể, những cải tiến liên quan đến chuyển đối số sẽ hỗ trợ các chuyên gia y khoa trong công việc của họ, đẩy nhanh sự phát triển của các loại dược phẩm mới. Về dài hạn, người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm thuốc có chất lượng cao và cải thiện tình trạng sức khỏe. KPMG kỳ vọng Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm dược phẩm và y tế của khu vực ASEAN.

Tuy nhiên, theo đại diện Imexpharm, hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp dược trong nước chú trọng đến công tác chuyển đổi số bởi gặp khó khăn nhất định về nguồn lực tài chính, thiếu nhân lực kỹ thuật cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ số và khó khăn trong việc thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh.

Thế Đan