Đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng Vinpearl nhận tối thiểu 25 triệu đồng mỗi tháng

Chủ đầu tư Vinpearl cam kết với khách hàng thông qua chính sách thanh toán từ 0 đồng (ngân hàng cho vay 100%), nhận lợi nhuận tối thiểu 10% mỗi năm trong 3 năm đầu tiên.

Thu Hồng - một nhà đầu tư tại Hà Nội đang cân nhắc các kênh đầu tư sinh lời để thực hiện kế hoạch "bỏ trứng nhiều giỏ". Chị cho biết, từ trước đến nay, sân chơi chứng khoán luôn yêu cầu nhà đầu tư phải có tâm lý vững vàng và không dành cho người "chân ướt chân ráo" có kiến thức tài chính yếu.

Hiện tại, gửi tiết kiệm trong thời hạn 3 năm tại các ngân hàng sẽ nhận mức lãi suất dao động từ 5,3-6,6% mỗi năm. Như vậy, trên 1 tỷ gửi ngân hàng, số tiền lãi thu về sẽ là 53-66 triệu đồng một năm, tương đương 159-198 triệu đồng sau 3 năm.

Trong khi tại thị trường vàng, trong 3-4 tháng qua, giá vàng tại Việt Nam đang giữ mức dao động lên xuống ở khoảng 56-58 triệu đồng một lượng và luôn ở mức chênh cao hơn 8-11 triệu đồng so với giá vàng thế giới. Về dài hạn, vàng là một kênh đầu tư an toàn nhưng lại cần vốn lớn và biên độ tăng giá thấp.

"Đầu tư đất nền, căn hộ cho thuê cần phải có vốn, kinh nghiệm lâu năm và có thời gian rảnh để khảo sát thị trường, quản lý vận hành... Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 kéo theo những hạn chế về mặt di chuyển, khó lướt sóng, dễ chôn vốn", chị băn khoăn.

Tiện ích dự án căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays. Ảnh: Vinpearl

Trước dự lưỡng lự của giới đầu tư, ông Vũ Đức Long, Giám đốc kinh doanh dự án Vinholidays phân tích, so sánh với những hình thức đầu tư phổ biến hiện nay như chứng khoán, vàng, đất nền, kinh doanh cho thuê, gửi ngân hàng... căn hộ nghỉ dưỡng là sản phẩm đầu tư vượt trội khi tất cả các sản phẩm đã hoàn thiện và sẵn sàng đi vào vận hành. "Khách hàng có thể an tâm ‘xuống tiền" nhờ chính sách hỗ trợ tài chính tốt cũng như an nhàn ủy thác cho Vinpearl quản lý vận hành, nhận lợi nhuận đều đặn hàng tháng", ông nói.

Song song đó, căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays mang đến một giải pháp đầu tư nhẹ nhàng lại an toàn hơn cả nhờ chính sách tài chính độc đáo: thanh toán từ 0 đồng vốn (ngân hàng hỗ trợ cho vay 100%) hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay lên đến 24 tháng, cam kết lợi nhuận ổn định và dài hạn từ chủ đầu tư Vinpearl.

"Như vậy, đối với một sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays giá khoảng 3 tỷ, ít nhất trong 2 năm đầu tiên, nhà đầu tư hoàn toàn không phải bận tâm gì đến khoản vay và lãi suất mà mỗi năm vẫn nhận 300 triệu đồng cùng những quà tặng giá trị", đại diện Vinholidays nói thêm.

Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays. Ảnh: Vinpearl

Anh Thế Luật (51 tuổi) một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại TP HCM đang đầu tư tại Phú Quốc lý giải thêm lý do đầu tư tại Phúc Quốc: "Hiện tôi có sở hữu 2 căn nhà phố tại quận Bình Thạnh với giá 10 tỷ đồng một căn, đang cho thuê với giá tầm 10-12 triệu mỗi tháng. So với mặt bằng giá chung ngày một cao của bất động sản nội đô tại TP HCM, Hà Nội, Bình Dương... thì căn hộ nghỉ dưỡng Vinholidays có giá mềm hơn, lợi nhuận cam kết đến 25 triệu đồng một tháng nên yên tâm đầu tư".

Du khách tham quan tại Phú Quốc United Center. Ảnh: Vinpearl

Theo đánh giá của nhà đầu tư này, thị trường Phú Quốc đang "ấm lên" sau khi thành phố đảo chính thức áp dụng hộ chiếu vaccine. Dự kiến từ nay đến cuối năm thành phố sẽ đón 2-3 triệu lượt khách quốc tế và nội địa trở lại. Đây cũng là cơ hội để các sản phẩm đầu tư, cho thuê nghỉ dưỡng, du lịch tại Phú Quốc United Center đạt doanh thu cao.

(Nguồn: Vinpearl)