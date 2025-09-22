'Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cần nhìn vào hệ sinh thái'

Bất động sản nghỉ dưỡng cần vượt qua rào cản mùa vụ bằng việc xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ lưu trú đến đa dạng trải nghiệm theo mùa, theo ông Hoàng Quế Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Flamingo.

- Nhu cầu nghỉ dưỡng của khách nội địa và quốc tế thay đổi như thế nào thời gian qua?

- Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới, theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism). 8 tháng đầu năm, nước ta đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với cùng kỳ 2024; khách nội địa đạt khoảng 90 triệu lượt. Sự dịch chuyển cũng thể hiện rõ từ du lịch theo mùa sang điểm đến hoạt động quanh năm, cùng xu hướng đi gần, ngắn ngày. Khách quốc tế tập trung ở các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và nhóm khách Âu - Mỹ. Yêu cầu về trải nghiệm cũng gia tăng với mong muốn tìm kiếm hệ sinh thái đồng bộ từ lưu trú, ẩm thực, giải trí đến chăm sóc sức khỏe.

Tại các khu nghỉ dưỡng của Flamingo, khách nội địa thường đi cuối tuần hoặc ngắn ngày đến các điểm gần Hà Nội; khách quốc tế chọn gói dài ngày hơn. Điểm chung là họ ưu tiên không gian thiên nhiên, yếu tố sức khỏe và trải nghiệm. Riêng Flamingo Ibiza Hải Tiến, tháng 6 có khoảng 10.000 lượt khách, tình trạng kín phòng vào cuối tuần, giá thuê tăng 30-40%. Điều này cho thấy nhu cầu không chỉ phục hồi mà còn mở rộng sang các trải nghiệm đa dạng ngoài tham quan, tắm biển.

Ông Hoàng Quế Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Flamingo. Ảnh: Flamingo Holdings

- Với kinh nghiệm phát triển nhiều dự án ở miền Bắc, ông nhìn nhận như thế nào về thị trường nghỉ dưỡng của khu vực, trong đó có Thanh Hóa?

- Miền Bắc có lợi thế hạ tầng kết nối giữa các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các điểm đến du lịch, tạo ra nguồn khách lớn. Thanh Hóa là ví dụ điển hình khi đón gần 15 triệu lượt khách trong 8 tháng đầu năm. Hạ tầng khu vực cũng được nâng cấp, như mở rộng nhà ga sân bay Thọ Xuân và các tuyến cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội và các đô thị lân cận. Điều này biến các kỳ nghỉ cuối tuần thành nhu cầu thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, sự tham gia của các nhà đầu tư lớn với hệ sinh thái vui chơi, giải trí, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế giúp kéo khách ngoài cao điểm, tạo nền tảng vận hành bốn mùa. Từ góc độ nhà phát triển, Thanh Hóa có lợi thế về nguồn khách, hạ tầng kết nối cải thiện và dòng vốn dành cho sản phẩm trải nghiệm. Việc cần làm ngay là nâng cấp sản phẩm từ lưu trú cơ bản lên trải nghiệm đồng bộ. Đây cũng là khoảng trống mà chúng tôi hướng tới, thông qua kiến trúc, dịch vụ, vận hành và sự bền vững của mô hình.

Flamingo Ibiza Hải Tiến là một trong những điểm đến mới tại Hải Tiến, Thanh Hóa. Ảnh: Flamingo Holdings

- Ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến khả năng khai thác vận hành, theo ông, đâu là yếu tố then chốt quyết định dòng tiền của một dự án nghỉ dưỡng?

- Có ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất là hệ sinh thái trải nghiệm. Muốn bền vững, dự án phải hạn chế tối đa thời gian trống bằng cách thu hút khách đều đặn quanh năm, đa dạng dịch vụ. Thứ hai là mức chi tiêu trung bình. Du khách cần lý do để chi tiêu thêm ngoài tiền phòng, thông qua ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe, thể thao, nghệ thuật... Hệ tiện ích phong phú sẽ tăng giá trị mỗi lượt khách, cải thiện hiệu quả kinh doanh. Thứ ba là thương hiệu quản trị vận hành. Chất lượng dịch vụ, nhân sự và hệ thống phân phối tạo uy tín, đảm bảo nguồn khách ổn định, mang lại niềm tin về dòng tiền dài hạn. Đây cũng là ba trụ cột mà Flamingo tập trung phát triển.

- Thanh Hóa vẫn được xem là địa phương phát triển du lịch mùa vụ, Flamingo Ibiza Hải Tiến giải quyết bài toán này như thế nào, thưa ông?

- Mục tiêu của Flamingo Ibiza Hải Tiến là tiến tới chu kỳ khai thác 365 ngày thông qua mô hình "hai mùa biển - hai mùa lễ hội". Mùa hè tập trung vào hoạt động gắn với biển; mùa đông phát triển khoáng nóng, lễ hội theo chủ đề, nghỉ dưỡng trị liệu. Cách làm này giúp giữ công suất ổn định và đa dạng trải nghiệm, đồng thời giải quyết bài toán tài sản không "ngủ đông". Muốn bền vững, bất động sản nghỉ dưỡng phải giải bài toán vận hành; đó là triết lý Flamingo theo đuổi để mỗi sản phẩm đều tạo doanh thu, lợi nhuận thực cho chủ sở hữu.

Du khách tham gia sự kiện trong kỳ nghỉ tại Flamingo Ibiza Hải Tiến. Ảnh: Flamingo Holdings

- Điểm khác biệt cốt lõi của Flamingo Ibiza Hải Tiến so với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng ven biển là gì?

- Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái hoạt động 24/7, trong đó lưu trú chỉ là một phần. Yếu tố quyết định là chuỗi trải nghiệm đi kèm, từ ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến các hoạt động ban đêm. Bất động sản nghỉ dưỡng chỉ có giá trị thực khi đặt trong hệ sinh thái để nuôi dưỡng dòng khách và dòng tiền.

- Thời gian qua, các nhà đầu tư đang ưu tiên vào sản phẩm nào?

- Xu hướng đầu tư tách thành nhiều nhánh. Second home ở - cho thuê phù hợp với gia đình trẻ và trung niên, vừa phục vụ nhu cầu cá nhân vừa tạo thu nhập. Phân khúc cao hơn là wellness và retreat, gắn với chăm sóc sức khỏe và phong cách sống. Điểm chung là nhà đầu tư không còn nhìn sản phẩm theo dạng đơn lẻ mà quan tâm cả hệ sinh thái, hiệu quả vận hành và khả năng sinh lời lâu dài. Dòng tiền bền vững không đến từ một sản phẩm tách rời mà từ một hệ thống vận hành.

Song Anh