Đầu tư 20 triệu USD thiết kế tàu lặn để ngắm xác tàu Titanic

Sau thảm họa tàu Titan năm 2023, một công ty đang đầu tư 20 triệu USD để phát triển tàu lặn, phục vụ khách muốn thăm xác tàu Titanic, dự kiến hoạt động vào năm sau.

Patrick Lahey, Giám đốc điều hành của Triton Submarines, xác nhận công ty đang phát triển một mẫu tàu lặn có khả năng đưa người xuống độ sâu gần 4.000 m. "Đây là một dự án mang tính lịch sử với những thử thách kỹ thuật đặc biệt", ông Lahey nói. Nguồn tin của New York Post tiết lộ một tỷ phú sẽ tham gia chuyến lặn trong vài tuần tới với chi phí khoảng 10 triệu USD.

Con tàu huyền thoại nằm ở độ sâu khoảng 3.800 m dưới bề mặt Bắc Đại Tây Dương và đã bị cấm tiếp cận kể từ thảm kịch năm 2023.

Tuần duyên Mỹ cũng mới hoàn tất báo cáo điều tra dài 250 trang về vụ nổ tàu Titan. Tháng 6/2023, tàu Titan của công ty OceanGate đã phát nổ khi đang trong hành trình xuống đáy Đại Tây Dương, khiến 5 người thiệt mạng. Các nạn nhân bao gồm CEO của OceanGate Stockton Rush, tỷ phú người Anh Hamish Harding, chuyên gia tàu ngầm Pháp Paul-Henri Nargeolet, và hai cha con doanh nhân Shahzada Dawood và Suleman Dawood.

Bản phác thảo tàu lặn Triton Explorer hai chỗ ngồi. Ảnh: New York Post

Uỷ ban Điều tra Hàng hải Quốc gia chỉ ra nguyên nhân chính của thảm kịch là do OceanGate "vi phạm các nguyên tắc kỹ thuật về an toàn, thử nghiệm và bảo dưỡng". Giám đốc điều hành Stockton Rush bị cho là đã bỏ qua nhiều bước kiểm tra bắt buộc do thiếu sự giám sát độc lập. Báo cáo cũng nhấn mạnh "văn hóa an toàn yếu kém" và việc công ty thổi phồng khả năng của tàu Titan, tạo ra "cảm giác yên tâm giả" cho hành khách.

Ủy ban cho rằng việc thiếu giám sát bên ngoài và thiếu nhân sự có kinh nghiệm trong đội ngũ đã cho phép Rush phớt lờ các quy trình quan trọng, dẫn đến thảm kịch. Các cơ quan điều tra nhấn mạnh cần siết chặt quy định đối với hoạt động thám hiểm biển sâu trong tương lai.

Xác tàu Titanic. Ảnh: Reuters

Để tránh lặp lại sai lầm của OceanGate, chuyến lặn sắp tới sẽ sử dụng tàu lặn trị giá 20 triệu USD, được Triton Submarines phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn an toàn quốc tế. Ông Lahey cho biết con tàu có thể hoàn thiện và sẵn sàng hoạt động vào năm sau.

Hiện tại, hầu hết tàu lặn có khả năng tiếp cận xác tàu Titanic đều thuộc sở hữu của hải quân hoặc các tổ chức nghiên cứu. Việc một công ty tư nhân phát triển tàu lặn thương mại đạt chuẩn cho thấy tiềm năng của du lịch thám hiểm biển sâu nếu yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn luôn hiện hữu. Victor Vescovo, cựu thuyền trưởng hải quân Mỹ và là một nhà thám hiểm biển sâu, từng lái tàu lặn hạng nặng Limiting Factor đến Titanic, nói đó là "chuyến lặn nguy hiểm nhất từng thực hiện".

"Khu vực đó có vô số dây cáp và mảnh vụn. Bạn càng muốn đến gần để quan sát thì lại càng nguy hiểm", Vescovo cảnh báo.

Hoài Anh (Theo New York Post)