Đầu thú sau khi dùng xăng đốt vợ 'hờ'

An GiangNguyễn Văn Tuấn Anh, 43 tuổi, ra đầu thú sau khi tưới xăng định phóng hỏa vợ "hờ" do nghi ngờ ngoại tình.

Ngày 5/2, Công an xã Kiên Lương cho biết đang tạm giữ Tuấn Anh để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Tuấn Anh thời điểm ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 30/1, Tuấn Anh và người phụ nữ 42 tuổi (sống chung như vợ chồng) xảy ra mâu thuẫn tại nhà ở ấp Ba Hòn. Sáng hôm sau, hai người tiếp tục cãi vã. Trong lúc bực tức, Tuấn Anh nói "muốn chết thì vợ chồng chết chung", rồi lấy khoảng 150 ml xăng từ xe máy, pha với nước cho vào chai.

Khi thấy người phụ nữ đang nằm võng trước nhà, Tuấn Anh đổ xăng lên người, bật lửa đốt nhưng không cháy. Con gái chạy ra can ngăn, nạn nhân nhân cơ hội bỏ chạy thoát thân.

Đến khoảng 13h40 cùng ngày, Tuấn Anh đến Công an xã Kiên Lương trình diện.

An Minh