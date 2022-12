Đấu thủ LIV Golf khoe 'quà' từ Masters

Trước Giáng sinh, Patrick Reed, Kevin Na khoe thư mời dự major Masters 2023 - đặc quyền còn giữ được khi họ đã rời PGA Tour để sang LIV Golf do Saudi tài trợ.

"Giáng sinh năm nay đến sớm. Cảm ơn Ban tổ chức Masters. Tôi mong gặp tất cả các anh vào tháng 4 tới", Reed viết trên Instagram hôm 23/12. Trong khi đó, Na diễn tả tâm trạng: "Thật hào hứng khi được dự Masters 2023. Quả là món quà Giáng sinh hoàn hảo".

Reed và Na đều đăng kèm thư mời chính thức từ Ban quản trị sân Augusta National - nơi độc quyền sở hữu và đăng cai giải mở màn bộ tứ major truyền thống hàng năm.

Reed khoe Thư mời dự Masters 2023 dịp Giáng Sinh này. Ảnh: Instagram / preedgolf

Văn bản do Chủ tịch Fred Ridley ký, được xem là vinh dự lớn và có thể là lần cuối cho Reed và Na cũng như các đồng nghiệp tại LIV Golf Invitational Series trong bối cảnh doanh nghiệp chủ quản xung đột gay gắt với PGA Tour, kiện nhau tại tòa án Mỹ với nghi vấn cạnh tranh không lành mạnh.

LIV Golf ra mắt Invitational Series hồi tháng 6, kéo được ít nhất 30 thành viên PGA Tour, tính cả Na và Reed. Sáu tháng qua, tất cả bị cấm cửa trở lại đấu trường Mỹ và cũng vì thế mất cơ hội kiếm điểm thế giới từ đó hẹp hoặc mất cửa vào các giải major. Song song với đó là khả năng các tổ chức chủ quản giải danh giá, được cho là cùng phe PGA Tour, sẽ siết điều kiện tham dự trong năm tới, trong đó có diện cựu vô địch và thứ bậc thế giới.

Nhưng hôm 20/12, Chủ tịch Fred Ridley thay mặt Augusta National thông báo không sửa tiêu chí chọn danh sách đấu ở Masters 2023. Quyết định này đã dọn đường vào cho 16 thành viên LIV Golf.

Theo tiêu chí hiện tại, đấu trường do Saudi đầu tư có 6 gương mặt được dự Masters trọn đời - Reed, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Bubba Watson, Charl Schwartzel và Phil Mickelson, theo danh nghĩa cựu vô địch.

Reed khoác Green Jacket và nâng cup khi vô địch Masters trên sân Augusta National ngày 8/4/2018. Ảnh: USA Today

Nhóm có vé dự kỳ đấu tới theo diện vô địch giải đồng đẳng trong 5 năm qua gồm Cameron Smith (The Open 2022), Bryson DeChambeau (US Open 2020) và Brooks Koepka (US Open 2017-2018 và PGA Championship 2018-2019). Na, Talor Gooch, Harold Varner III, Jason Kokrak, Na, Abraham Ancer và Louis Oosthuizen nhận thư mời nhờ trong top 50 thế giới vào cuối 2022.

Masters 2023 sẽ mở màn vào ngày 7/4. Trước đó một ngày, Augusta National dự kiến công bố bộ tiêu chí mới cho các kỳ đấu tiếp theo.

Quốc Huy