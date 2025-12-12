Dâu tây Hàn Quốc xuất hiện trên các chuyến bay Vietnam Airlines

Vietnam Airlines phục vụ dâu tây Hàn Quốc trên các chuyến bay quốc tế từ nay đến 15/12, mang đến món tráng miệng tươi mới và quảng bá nông sản xứ kim chi đến hành khách toàn cầu.

Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác giữa aT Center, Hiệp hội Xuất khẩu Dâu Hàn Quốc (K-Berry) và Vietnam Airlines, nhằm đưa nông sản cao cấp Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế và tiếp tục lan tỏa văn hóa ẩm thực K-food. Cụ thể, dâu tây Hàn Quốc được đưa vào thực đơn tráng miệng dành cho hành khách hạng thương gia trên các đường bay Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - châu Âu và Việt Nam - Mỹ.

Dâu tây Hàn Quốc xuất hiện trong thực đơn tráng miệng dành cho hành khách hạng thương gia trên các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines trong tháng 12. Ảnh: Vietnam Airlines

"Việc phục vụ dâu tây ngay trên máy bay giúp hành khách cảm nhận hương thơm và độ tươi của trái cây xứ kim chi, đồng thời thể hiện chất lượng nông sản Hàn Quốc qua trải nghiệm trực quan", đại diện aT Center cho biết. "Mỗi phần dâu tây được kèm thẻ giới thiệu sản phẩm, góp phần tạo điểm nhấn trong suất ăn".

Dâu tây được phục vụ kèm tấm card giới thiệu về sản phẩm. Ảnh: Vietnam Airlines

Song song, từ ngày 1-31/12, video giới thiệu về dâu tây Hàn Quốc được phát trên hệ thống giải trí cá nhân tại cả khoang thương gia và phổ thông. Việc đồng loạt triển khai ở nhiều hạng ghế giúp thông điệp K-food tiếp cận hành khách quốc tế tự nhiên và nhất quán.

Video quảng bá dâu tây Hàn Quốc phát đồng loạt trên hệ thống giải trí cá nhân ở khoang phổ thông. Ảnh: Vietnam Airlines

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đổi mới dịch vụ ẩm thực là một phần trong chiến lược nâng cao trải nghiệm bay của hãng hàng không quốc gia. "Hợp tác với aT Center giúp chúng tôi mang tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc đến gần hơn với hành khách toàn cầu, đồng thời tăng sức hấp dẫn thương hiệu", vị đại diện nói.

Tính đến tháng 11, kim ngạch xuất khẩu dâu tây Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 5,7 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ lớn thứ tư của mặt hàng này, sau Singapore, Thái Lan và Hong Kong.

aT Center - cơ quan thuộc Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chăn nuôi Hàn Quốc thành lập năm 1967 với nhiệm vụ đưa nông sản, thực phẩm Hàn Quốc ra thị trường quốc tế. Với 18 văn phòng tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, aT Center thường xuyên triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, sự kiện trải nghiệm ẩm thực và phát triển mạng lưới phân phối để mở rộng độ phủ của K-food.

Tại Việt Nam, aT đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như K-food Fair và K-food Festival, góp phần giúp người tiêu dùng tiếp cận và yêu thích hơn các sản phẩm nông thực phẩm Hàn Quốc.

(Nguồn: aT Center)