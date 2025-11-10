Đấu súng trong nhà tù Ecuador, ít nhất 4 người chết

Bạo loạn xảy ra tại nhà tù ở Machala, miền nam Ecuador, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Bạo loạn bùng phát tại nhà tù ở Machala vào sáng 9/11. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng, tiếng nổ và kêu cứu từ bên trong nhà tù. Cơ quan quản lý nhà tù Ecuador (SNAI) sau đó thông báo cảnh sát đặc nhiệm đã tiến vào và giành lại quyền kiểm soát nhà tù.

Theo SNAI, 4 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn, 33 tù nhân và một cảnh sát bị thương. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ danh tính những người đã chết, cũng không xác nhận liệu đây có phải là vụ ẩu đả giữa các băng đảng trong tù hay không.

Binh sĩ Ecuador trong cuộc kiểm tra một trại giam ở Guayaquil ngày 11/10. Ảnh: AFP

Sự việc được cho là liên quan đến kế hoạch chuyển một số tù nhân tới một trại giam an ninh nghiêm ngặt ở tỉnh khác, dự kiến khánh thành trong tháng này. Hồi cuối tháng 9, một vụ đụng độ vũ trang tại nhà tù ở Machala đã khiến 13 tù nhân và một quản giáo thiệt mạng.

Nhà tù ở Ecuador được đánh giá là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Mỹ Latin do tình trạng quá tải và kiểm soát lỏng lẻo của giới chức, tạo điều kiện cho băng đảng có liên hệ với những đường dây ma túy ở Colombia và Mexico phát triển mạnh.

Nhiều băng đảng trong tù ở Ecuador sở hữu vũ khí và duy trì hoạt động phạm tội đằng sau song sắt. Hơn 500 người đã chết vì các vụ đụng độ trong nhà tù tại quốc gia này từ năm 2021.

Khoảng 150 quản giáo từng bị bắt làm con tin trong loạt vụ bạo loạn có tổ chức bùng phát ở nhiều nhà tù Ecuador năm ngoái. Vụ đụng độ mới nhất giữa các băng đảng ma túy tại nhà tù ở thành phố Esmeraldas hồi tháng trước cũng khiến 17 người thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CBS, AP)