Đấu súng bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Istanbul

Thổ Nhĩ KỳVụ đấu súng xảy ra bên ngoài tòa nhà đặt lãnh sự quán Israel ở thành phố Istanbul, khiến hai cảnh sát bị thương và một tay súng thiệt mạng.

Vụ đấu súng kéo dài ít nhất 10 phút giữa cảnh sát và nhóm ba kẻ tấn công bên ngoài tòa nhà đặt lãnh sự quán Israel ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 12h15 (16h15 giờ Hà Nội) hôm nay.

Thống đốc Istanbul Davut Gul nói với phóng viên tại hiện trường rằng những kẻ tấn công đã sử dụng súng trường và súng lục. Theo ông, không có nhân viên ngoại giao Israel nào tại lãnh sự quán này trong hai năm rưỡi qua.

Vụ đấu súng khiến hai cảnh sát bị thương nhẹ. Một kẻ tấn công thiệt mạng và hai người còn lại bị thương.

Giới chức đã xác định được danh tính nhóm tấn công, song chưa công bố.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết những kẻ tấn công đã đến Istanbul bằng xe thuê từ thành phố Izmit và một trong các đối tượng có liên hệ với "tổ chức lợi dụng tình hình khu vực để hoạt động".

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm tấn công có thể là thành viên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hồi tháng 12/2025, các thành viên IS đã nổ súng vào cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại Yalova, cách Istanbul khoảng 90 km về phía đông nam, khiến ba sĩ quan thiệt mạng và 9 người bị thương.

Kể từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas bắt đầu vào năm 2023, lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nặng đã được triển khai thường trực trong khu vực gần lãnh sự quán Israel ở Istanbul.

