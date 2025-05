Dầu nhuyễn thể Omega 3 - giải pháp chăm sóc sức khỏe từ biển

Viên nang Super Omega 3 Krill Oil giàu Omega 3, chiết xuất từ nhuyễn thể ở vùng biển Nam cực, hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe.

Áp lực công việc, ô nhiễm môi trường cùng thói quen sinh hoạt thất thường phần nào tác động đến sức khỏe con người. Thay vì đợi có bệnh mới trị, nhiều gia đình dần thay đổi lối sống, chăm sóc cơ thể, ngủ nghỉ khoa học, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

Theo báo cáo của Nutraceuticals World hồi 2023, nhu cầu dùng dầu nhuyễn thể (krill oil) tăng trưởng ổn định trên toàn cầu, ở mức 11% mỗi năm. Người tiêu dùng quan tâm khả năng hấp thu và tác dụng sinh học thực tế, thay vì chỉ đọc nhãn thành phần.

Một nghiên cứu trên Journal of the American College of Nutrition (2021) chỉ ra tác dụng của dầu nhuyễn thể gồm: giảm trung bình 14% lượng triglyceride trong máu sau ba tháng; cải thiện chỉ số HDL (cholesterol tốt) ở bệnh nhân mỡ máu; hỗ trợ trí nhớ ngắn hạn, khả năng tập trung ở người lớn tuổi; giảm viêm khớp, tăng chức năng vận động ở người thoái hóa khớp gối nhẹ đến trung bình.

Không chỉ là mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn đại dương, nhuyễn thể còn chứa hàm lượng lớn omega 3 dưới dạng phospholipid - cấu trúc tương thích với màng tế bào người, giúp hấp thu tốt.

Ngoài ra, astaxanthin - chất chống oxy hóa tự nhiên trong nguyên liệu - có khả năng vượt qua hàng rào máu não, góp phần bảo vệ tế bào thần kinh khỏi oxy hóa, giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh.

Bộ Y tế Nhật phê duyệt dầu nhuyễn thể trong thực phẩm chức năng từ sớm. Do đó, nhiều doanh nghiệp, thương hiệu lớn quyết định đầu tư dây chuyền chiết xuất chuyên biệt cho loại nguyên liệu này. Theo đại diện nhà sản xuất Eikenbi từ Nhật, dầu nhuyễn thể không thể xử lý bằng công nghệ do chứa astaxanthin và các chất dễ bị phân hủy.

Bao bì Super Omega 3 Krill Oil. Ảnh: Eikenbi

Viên nang mềm Super Omega 3 Krill Oil thuộc dòng bán chạy nhất của Eikenbi, đạt các chứng nhận quốc tế như GMP, MSC (Marine Stewardship Council - Hội đồng Quản lý biển bền vững). Sản phẩm chiết xuất từ nhuyễn thể ở biển sâu Nam cực - nơi không có dấu hiệu ô nhiễm công nghiệp, được xem là một trong những vùng sạch nhất hành tinh.

Cụ thể, trong 335 mg dầu nhuyễn thể chứa các thành phần sau: Phospholipids 134 mg; EPA (Eicosapentaenoic acid) 40,2 mg; DHA (Docosahexaenoic acid) 18,425 mg; DPA (Docosapentaenoic acid) 10,05 mg; astaxathin 0,0268 mg.

Website Eikenbi ghi rõ: "Nhuyễn thể từ biển sâu không chỉ đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao, mà được khai thác một cách bền vững theo quy chuẩn toàn cầu". Đơn vị ứng dụng công nghệ chiết xuất lạnh khép kín nhằm giữ nguyên loạt dưỡng chất dễ bị oxy hóa (DHA, EPA hay astaxanthin), không bổ sung phụ gia tổng hợp lẫn hương liệu nhân tạo.

Phía Eikenbi cam kết toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP ở Nhật Bản, kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối.

Từng muộn phiền vì bị mỡ máu cao, hay quên sau tuổi 50, chị Trần Thị Bích Tuyền (52 tuổi, TP HCM) cho biết sau chuyến công tác Nhật Bản, con gái chị mang dầu nhuyễn thể về cho mẹ dùng thử. Sau hai tháng, chị cảm nhận cơ thể có sự thay đổi, hỗ trợ chống oxy hóa. "Giấc ngủ cũng tốt hơn. Quan trọng sản phẩm không có mùi tanh", chị nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi, Hà Nội), cho biết: "Tôi là nhân viên văn phòng, ngồi máy tính nhiều, thường xuyên bị mỏi mắt, đau vai gáy. Dùng đều đặn mỗi ngày, tôi cảm nhận mắt đỡ khô hơn, bớt đau đầu và dễ ngủ vào buổi tối.

Hơn thập niên qua, Eikenbi phát triển ổn định, bền vững, theo đuổi triết lý "đơn giản nhưng tinh khiết". Đơn vị tập trung sản xuất các dòng hỗ trợ sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt ở Nhật. Nhiều sản phẩm đang có mặt tại hiệu thuốc, siêu thị, hệ thống y tế cộng đồng nước này.

Không chỉ chú trọng thị trường nội địa, Eikenbi mở rộng sự hiện diện ở nhiều thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Mỹ, Australia hay châu Âu. Tại Việt Nam, viên uống Super Omega 3 Krill Oil được nhập khẩu bởi công ty TNHH Japan Trade Connect.

