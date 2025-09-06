Dầu nhớt Kixx ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Kixx giới thiệu nhận diện thương hiệu mới kỷ niệm 20 năm, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược trong hành trình toàn cầu hóa, hôm 5/9.

Hãng dầu nhớt Kixx tái định vị hình ảnh, định hướng dài hạn nhằm nâng giá trị thương hiệu trong bối cảnh chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu đang tái cấu trúc. Hãng công bố lần đầu tiên chuyển ngôn ngữ thương hiệu từ cách tiếp cận dựa trên tính năng sản phẩm sang vai trò định hướng.

"Từ năng lượng tái tạo đến các hệ sinh thái công nghệ, Kixx định vị mình là lực đẩy đảm bảo sự vận hành bền vững cho một thế giới đang không ngừng chuyển động", đại diện hãng nói.

Sản phẩm dầu nhớt với nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: Kixx

Theo đó, bộ nhận diện mới gồm thay đổi khẩu hiệu, tinh chỉnh logo, hệ thống màu sắc và tái cấu trúc toàn bộ danh mục sản phẩm dầu động cơ. Khẩu hiệu Lubricating the Future (Dầu nhớt kiến tạo tương lai) thể hiện chức năng cốt lõi của dầu nhớt giúp máy móc vận hành trơn tru, truyền tải thông điệp hãng là chất xúc tác cho sự phát triển của cuộc sống hiện đại.

Logo mới giữ lại những nét đặc trưng về hình khối, sắc độ mạnh mẽ nhưng được tinh chỉnh với đường cong mềm mại hơn nhằm mô phỏng dòng chảy dầu nhờn. Màu cam chủ đạo được điều chỉnh độ sáng và bão hòa, giúp thương hiệu này thích ứng với nhiều định dạng truyền thông số, giữ được tính nhận diện cao.

Bao bì mới của dòng dầu nhớt dành cho ôtô. Ảnh: Kixx

Hệ thống sản phẩm được tái cấu trúc theo hướng đơn giản và chuẩn hóa, giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa các dòng dầu nhớt. Danh mục sản phẩm cũng được đặt tên lại theo mục đích sử dụng như MX cho xe máy và GX cho ôtô, kèm hệ thống phân cấp hiệu suất ba cấp độ. Bao bì mới được thiết kế với đường nét sắc sảo, màu sắc phân tầng theo tính năng và bố cục nhãn mác khoa học hơn trước đây.

Đại diện Kixx cho biết, người tiêu dùng Việt sẽ trải nghiệm sản phẩm với thiết kế bao bì mới vào cuối năm nay và đầu năm sau. "Chiến lược tái định vị này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và thị trường, nhờ hệ thống nhận diện trực quan, đồng bộ, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp và nắm bắt nhanh các thông tin cốt lõi của sản phẩm", đại diện hãng nói.

Hệ thống mới được kỳ vọng giúp hãng củng cố bản sắc riêng trên thị trường toàn cầu, tăng năng lực cạnh tranh và khả năng mở rộng ở các thị trường mới. Theo hãng, sự đồng bộ này giúp Kixx tối ưu chi phí truyền thông, xây dựng kết nối với thế hệ khách hàng trẻ.

Song song việc thay đổi diện mạo, Kixx triển khai nhiều hoạt động truyền thông số. Kênh YouTube toàn cầu của hãng ra mắt video thương hiệu "Lubricating the Future", khắc họa hành trình của dòng năng lượng liên tục, xuyên suốt các không gian công nghiệp, đô thị và công nghệ.

Phân cảnh trong video mới của thương hiệu dầu nhớt Kixx. Ảnh: chụp màn hình

Hãng này cũng mở kênh Instagram toàn cầu hướng đến Gen Z - nhóm người tiêu dùng năng động, quan tâm đến công nghệ. Trong thời gian tới, hãng dự kiến phát hành cuốn storybook "The new Kixx" ghi lại hành trình tái thiết thương hiệu từ góc nhìn của đội ngũ nhân sự nội bộ.

Với cột mốc 20 năm, hãng dầu nhớt Kixx tái cấu trúc, thay đổi diện mạo nhằm trở thành thương hiệu chủ động dẫn dắt xu thế, từ kỹ thuật, thiết kế, truyền thông và câu chuyện thương hiệu sẽ hướng đến mục tiêu lan tỏa sức ảnh hưởng toàn cầu.

Quang Anh