Dầu Nga bán cao hơn 35% giá trần của G7 và EU

Giá trung bình dầu Urals là 81,52 USD mỗi thùng trong tháng 10, cao hơn 35% so với trần 60 USD của G7 và EU, theo Bộ Tài chính Nga.

Bộ Tài chính Nga cho biết, mức giá trung bình dầu Urals tháng trước thấp hơn dầu Brent 9,57 USD mỗi thùng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trung bình bán ra của dầu Urals tháng trước đã tăng 15%. Vào tháng 10/2022, một thùng dầu loại này được giao dịch ở mức 70,62 USD.

Tuy nhiên, giá dầu Urals đã giảm gần 2% so với tháng 9, thời điểm đạt mức 83,08 USD mỗi thùng. Trong 10 tháng đầu năm, giá dầu Urals trung bình cũng giảm so với cùng kỳ năm 2022, ở mức 61,84 USD mỗi thùng so với 79,57 USD mỗi thùng.

Các tàu chở dầu ở vịnh Nakhodka, thành phố Nakhodka, Nga vào ngày 4/12/2022. Ảnh: Reuters

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Nga bán ra nước ngoài 7,6 triệu thùng dầu các loại mỗi ngày vào tháng 9, mang về doanh thu lên 18,8 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Giá xuất khẩu dầu thô các loại trung bình của Nga trong tháng này là 81,80 USD mỗi thùng, thu hẹp mức chênh lệch so với dầu Brent còn 12,20 USD mỗi thùng, thấp nhất kể từ tháng 3/2022.

Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga trong tháng 9. Hai nước đã giữ danh hiệu này kể từ đầu 2023, khi Moskva buộc phải chuyển hướng bán dầu sang châu Á do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Công ty thông tin năng lượng Kpler dự báo Nga có thể sẽ tăng mạnh xuất khẩu dầu trong tháng 11. Tính riêng đường biển, sản lượng có thể tăng khoảng 200.000 thùng so với tháng 10, đạt tới 3,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 5. Các chuyên gia Kpler cho rằng một trong các lý do có thể khiến xuất khẩu dầu của Nga tăng là giá dầu thô toàn cầu lên cao.

Theo dữ liệu của Nga, các nước EU và G7 phần lớn đã không thực thi được mức trần giá 60 USD mỗi thùng với xuất khẩu dầu bằng đường biển của Moskva, có hiệu lực vào tháng 12/2022. Những hạn chế tương tự đã được đưa ra vào tháng 2 với việc xuất khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã ký một sắc lệnh, có hiệu lực từ ngày 1/2, đưa ra các biện pháp trả đũa với hành vi áp trần giá dầu Nga. Theo đó, nước này cấm cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho các quốc gia áp dụng giá trần trong hợp đồng và cũng cấm giao hàng nếu hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến điều kiện này.

Phiên An (theo RT)