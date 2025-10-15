Đậu nành Mỹ vào Việt Nam tăng gần 30% về sản lượng trong 9 tháng đầu năm và đang nhắm đến việc cung ứng cho ngành thủy sản.

Theo số liệu của Cục Hải quan, Việt Nam chi hơn 300 triệu USD mua gần 670.000 tấn đậu nành Mỹ trong 9 tháng đầu năm, tăng lần lượt hơn 9% về kim ngạch và 29% về khối lượng. Hiện đậu nành Mỹ chiếm hơn 34% về lượng và 33% giá trị nhập khẩu đậu nành của Việt Nam. So với cùng kỳ 2024, tỷ trọng này tăng nhẹ.

Trước đó, thông tin từ Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ (USSEC) cho biết niên vụ 2023 - 2024, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn đậu nành nguyên hạt và 5,9 triệu tấn khô đậu nành. Trong đó, 2,88 triệu tấn đến từ Mỹ.

USSEC đánh giá Việt Nam thuộc nhóm "những thị trường năng động nhất của đậu nành Mỹ", hiện là khách hàng mua đậu nành lớn thứ ba Đông Nam Á. Tổ chức này dự báo nhu cầu của Việt Nam tiếp tục tăng do sự phát triển mạnh mẽ của ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Đậu nành tươi, đậu nành hạt và một số sản phẩm từ đậu nành. Ảnh:USSEC

Lý do bởi người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến các sản phẩm nguồn gốc thực vật như đậu nành.

Trong động thái đẩy mạnh thâm nhập, hôm 13/10, USSEC ký ghi nhớ hợp tác 3 năm với Hội Thủy sản Việt Nam (VINAFIS) để thúc đẩy thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững, và khuyến khích dùng đậu nành Mỹ trong thức ăn thủy sản.

Việt Nam là một trong năm nhà sản xuất thủy sản lớn nhất thế giới, trong đó riêng ngành nuôi trồng thủy sản đóng góp 4–5% GDP.

"Ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng và đổi mới trong sản xuất thức ăn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà phát triển đó", Timothy Loh, Giám đốc Khu vực Đông Á của USSEC đánh giá.

Đầu tháng 6, nhằm góp phần thúc đẩy thương mại cân bằng và bền vững với Mỹ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã dẫn đoàn gần 50 cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội nông nghiệp đến Mỹ. Phái đoàn đã tổ chức đối thoại kinh doanh tại Iowa, Ohio, Maryland và Washington DC, ký 20 biên bản ghi nhớ mua nông sản trị giá 3 tỷ USD, trong đó có đậu nành.

