Đậu mùa khỉ được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Bộ Y tế đưa bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B, thuộc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B bao gồm bệnh do virus Adeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), bạch hầu, cúm, bệnh dại, ho gà, lao phổi, sốt xuất huyết, sốt rét, sởi, tay chân miệng, thủy đậu, viêm gan virus, viêm màng não do não mô cầu...

Như vậy, là bệnh nhóm B, các hoạt động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ sẽ được thực hiện theo quy định của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.