Dấu mộc kỷ niệm trên hộ chiếu - điều hủy hoại chuyến du lịch

Đóng các dấu mộc kỷ niệm lên hộ chiếu là lỗi nhiều du khách mắc phải và khiến không ít người bị ảnh hưởng trong lúc xuất nhập cảnh.

Với nhiều du khách, mỗi dấu mộc trên hộ chiếu khi đặt chân đến các điểm đến nổi tiếng giống như một huy hiệu lưu giữ hành trình. Nhiều người coi đây là cách ghi nhớ những nơi đã đi qua, như một món quà lưu niệm đặc biệt.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, du khách nên tránh việc đóng dấu "lưu niệm" không chính thức vào hộ chiếu.

Tại một số điểm du lịch nổi tiếng như Machu Picchu (Peru), làng Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (xứ Wales) hay trạm kiểm soát Checkpoint Charlie (Berlin), du khách thường được mời đóng dấu lưu niệm để kỷ niệm chuyến thăm.

Một du khách đóng dấu mộc lên hộ chiếu để lưu lại kỷ niệm từng đến Machu Pichu, Peru. Ảnh: Valencia Cusco Travel

Những con dấu tưởng như vô hại này có thể khiến chủ nhân gặp rắc rối ở cửa khẩu, bởi một số quốc gia coi đó là hành vi sửa đổi hộ chiếu hoặc nguy cơ an ninh. Đã có trường hợp du khách buộc phải làm lại hộ chiếu vì bị nhân viên xuất nhập cảnh tại điểm đến từ chối do hộ chiếu "bị hư hỏng" hoặc "bị chỉnh sửa".

Jamie Fraser, giám đốc một công ty chuyên tổ chức trại hè ở Mỹ, cho biết dấu lưu niệm trông rất đẹp, mang cảm giác phiêu lưu. Nhưng chỉ cần để người không phải nhân viên cửa khẩu đóng vào hộ chiếu, du khách đang khiến giấy tờ này có nguy cơ bị tuyên bố vô hiệu.

Theo ông, mỗi con dấu không chính thức đặt du khách vào tình thế phụ thuộc vào cách diễn giải của từng quốc gia. "Chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên trang hộ chiếu nhưng có thể gây rắc rối lớn", Fraser nói.

Chính phủ Anh coi dấu mộc không chính thức, ký hiệu hoặc chữ viết tay là dấu hiệu hộ chiếu bị hư hỏng. Các trường hợp khác bao gồm rách, mất trang, thông tin bị mờ, ố mực, thấm nước hoặc bìa rời.

Các chuyên gia khuyến nghị du khách nên xin dấu lưu niệm trên giấy hoặc bưu thiếp thay vì hộ chiếu, đồng thời tránh tự ý vẽ, ghi chú vào giấy tờ này. Trước mỗi chuyến bay, nên kiểm tra từng trang để phát hiện dấu hoặc ký hiệu lạ. Nếu lo ngại, nên đổi hộ chiếu sớm để tránh gián đoạn hành trình.

Anh Minh (Theo DM)