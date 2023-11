Đầu máy xe lửa Tự Lực - biểu tượng một thời của đường sắt Việt

Nổi bật trong khuôn viên nhà máy là đầu máy xe lửa Tự Lực mang số hiệu 141-179, được thiết kế chạy trên đường ray một mét, dài khoảng 19 m (bao gồm cả xe than) hoặc dài 11,5m (không bao gồm xe than); rộng 2,75 m, cao 3,8 m, nặng khoảng 100 tấn (có than và có nước).

Đầu máy này có lực kéo 1.100 mã lực, khỏe nhất Việt Nam vào thời điểm được sản xuất. Tốc độ chạy tàu khoảng 67 km/h

Đã có khoảng 50 chiếc đầu máy chủng loại này mang tên Tự Lực được sản xuất để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vũ khí, lương thực ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam.