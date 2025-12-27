'Dầu loang ở Dung Quất do van hở khi lắp đồng hồ'

Quảng NgãiDo van hở khi lắp đồng hồ lưu lượng, khoảng 500 lít dầu rò rỉ, chảy ra hệ thống xử lý nước thải, theo Cục Xăng dầu.

Thông tin được đại tá Phan Minh Nhật, Phó cục Xăng dầu, cho biết ngày 27/12, sau sự cố tràn dầu từ Phân kho 85, lan ra sông, đầm ở Khu Kinh tế Dung Quất. Sự cố khiến 18 ha lúa và hoa màu ở xã Vạn Tường bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 10 ha bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đại tá Phan Minh Nhật (trái) giải thích về sự cố tràn dầu ở Khu Kinh tế Dung Quất. Ảnh: Phạm Linh

Theo ông Nhật, Phân kho 85 là dự án Bộ Quốc phòng đầu tư từ năm 2023, do Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi thi công. Từ 19/12, các đơn vị vận hành, chạy thử để chuẩn bị nghiệm thu. Ở công đoạn cuối, việc kiểm định đồng hồ lưu lượng phải tháo một khớp nối công nghệ để lắp đồng hồ chuẩn, chạy nối tiếp nhằm so sánh sai số và hiệu chỉnh.

Sáng 24/12, khi bơm dầu diesel từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào kho để kiểm định, một van không kín khiến nhiên liệu rò rỉ theo đường ống, chảy vào hệ thống xử lý nước thải, với khoảng 500 lít dầu vào ngăn đầu tiên. Trời mưa lớn làm dầu dâng tràn, thoát ra hệ thống thoát nước mặt rồi theo kênh mương ra đồng ruộng. Khoảng cách từ vị trí trực đến hố thu dầu gần 150 m nên sự cố không được phát hiện kịp thời.

Do mưa kéo dài trước đó khiến đất no nước, váng dầu lan rộng, cộng với thủy triều và gió, dầu tiếp tục loang. Ba người dân bị dị ứng mùi dầu đã được đưa đến cơ sở y tế chăm sóc.

Ở những khu vực ván dầu nổi trên mặt nước, các lực lượng dùng giấy thấm hút dầu. Ảnh: Thạch Thảo

Ngay sau sự cố, Cục Xăng dầu huy động khoảng 200 người từ Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học), Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu, cùng dân quân tự vệ, nhà thầu và các đơn vị chuyên môn để khắc phục. Phương tiện, thiết bị như phao quây, máy tách dầu công suất lớn, máy hút, giấy thấm dầu và cơ giới được triển khai để khoanh vùng, thu gom tối đa. Đến nay, khu vực ảnh hưởng đã được kiểm soát, không để dầu lan rộng.

Cục Xăng dầu sẽ phối hợp Lữ đoàn 88 quan trắc, xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học, khôi phục đất và nước, dự kiến hoàn thành trước 31/12. Các cơ quan đang thống kê thiệt hại, lập phương án hỗ trợ, bồi thường; đồng thời rà soát hồ sơ, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Phạm Linh