Dấu hiệu trẻ không biết quy tắc trên mâm cơm

Ăn một mình, gây tiếng ồn, kén ăn là ba biểu hiện cho thấy trẻ thiếu phép lịch sự, phản ánh không chỉ sự yếu kém trong kỹ năng của trẻ mà cả cách giáo dục gia đình.

Giáo sư Li Meijin, chuyên gia tâm lý thanh thiếu niên (Trung Quốc), cho rằng người chỉ có kiến thức, không có lễ nghĩa chưa thể được coi là "có văn hóa". Một người sống không có phép tắc thường không nhận được sự tôn trọng và tình cảm của người khác.

Vì vậy, dạy trẻ phép tắc ăn uống giúp trở thành người biết cách giao tiếp và ứng xử tốt hơn. Cư xử đúng mực trên bàn ăn không chỉ khiến bữa ăn trở nên thú vị mà còn giúp trẻ hình thành thói quen tuân thủ quy tắc, giao tiếp phù hợp và phát triển trí tuệ cảm xúc. Khi bước vào xã hội, những kỹ năng này sẽ trở thành lợi thế của trẻ.

Cũng theo chuyên gia, mỗi hành động của trẻ trên bàn ăn cũng đều phản ánh trực tiếp cách giáo dục của gia đình. Nếu trẻ cư xử thiếu lịch sự, người ngồi cùng bàn sẽ nghĩ cha mẹ không dạy dỗ con cái đầy đủ, từ đó hình thành định kiến.

Giáo sư Li Meijin chỉ ra những hành vi không phù hợp của trẻ khi ăn uống.

Thích ăn một mình: Khi cha mẹ để con tự chọn món mình thích và ăn riêng, trẻ dễ hình thành thói quen chỉ nghĩ đến nhu cầu cá nhân. Về sau, trẻ có thể bị coi là ích kỷ.

Phát ra âm thanh "nhóp nhép" khi ăn: Âm thanh phát ra khi nhai là hành vi khiến nhiều người khó chịu. Nếu cha mẹ coi nhẹ và chính họ cũng mắc phải, trẻ sẽ bắt chước, hình thành thói quen khó sửa.

Ưu tiên gắp thức ăn trước: Nhiều phụ huynh vì thương con nên gắp đồ ăn cho trẻ trước, vô tình khiến trẻ quên mất quy tắc "người lớn trước". Khi ra ngoài, điều này dễ bị coi là bất lịch sự.

Kén ăn: Trẻ chỉ chọn món mình thích, bỏ qua món khác. Ở nhà có thể không sao, nhưng khi đi ăn cùng người khác, hành vi này gây ấn tượng xấu.

Cha mẹ cần dạy con từ nhỏ. Nếu để lớn mới sửa, trẻ khó thay đổi.

Cha mẹ không nên quá cứng nhắc mà có thể kết hợp giải thích, khen thưởng, giúp con hiểu ý nghĩa của hành vi lịch sự. Một khảo sát tại trường học ở Trung Quốc cho thấy hơn 60% trẻ học cách cư xử trên bàn ăn từ gia đình.

Trước khi con bước ra trường học hay xã hội, cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên. Mọi hành vi trên bàn ăn của cha mẹ đều tác động trực tiếp đến thói quen của con.

''Nếu cha mẹ cư xử đúng mực, trẻ sẽ dần hình thành nếp sống lịch sự một cách tự nhiên'', chuyên gia nói.

