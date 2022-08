Dấu hiệu nên thay máy giặt mới

Tuổi thọ của một chiếc máy giặt khoảng 10 năm, tuy nhiên tùy vào điều kiện thực tế, con số này có thể giảm đi hoặc tăng lên.

Nếu máy giặt gặp bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng khiến chu trình giặt bị trục trặc, quần áo sẽ không thể được làm sạch, chưa kể bạn sẽ phải trả nhiều tiền điện hơn.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo các chuyên gia từ tờ Tomsguide, nếu máy của bạn có 6 dấu hiệu sau đây, bạn cần mua một chiếc máy giặt mới.

Máy tạo ra tiếng ồn lớn quá mức

Nếu máy giặt của bạn kêu to quá mức so với thông thường, điều này có thể là dấu hiệu của sự cố trong thiết bị. Lồng giặt quay càng nhanh, kết hợp với tải trong lồng quá nhiều hoặc quá ít, máy sẽ càng kêu to và bị chạy khỏi vị trí ban đầu do không cân bằng.

Tiếng ồn lớn của máy báo hiệu cho thấy động cơ hoặc lồng bị trục trặc. Điều này cũng có thể là do động cơ bị mòn nên phát tiếng kêu, nhất là khi ở tốc độc quay nhanh nhất.

Quần áo được giặt không đúng cách

Nếu quần áo của bạn giặt không sạch, điều này có thể liên quan đến việc máy không được thoát nước đúng cách, dẫn đến để lại cặn bẩn từ lần giặt trước. Trong trường hợp này, bạn thử cố gắng làm sạch bộ lọc của máy giặt.

Các lý do khác có thể bao gồm khay đựng bột giặt bị tắc hoặc bạn chạy máy quá tải, khiến chu trình giặt, xả bị cản trở. Nếu việc vệ sinh không hiệu quả, đó là một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên thay máy.

Nước rò rỉ

Nếu máy rỉ nước trong quá trình vận hành, nguyên nhân có thể đơn giản là do đường ống tuột khỏi vị trí thoát nước, vì vậy hãy kiểm tra xem ống nước ở phía sau của máy có tuột ra do rung quá mức hay không. Trường hợp tệ hơn, nguyên nhân có thể do nước không thoát đúng cách, ống dẫn bị hỏng hoặc lồng giặt bị nứt. Khi việc thay thế thiết bị là không thể tránh khỏi, tốt nhất bạn nên xem xét mua máy mới.

Máy bốc mùi hôi

Mùi hôi xuất hiện có thể là do nấm mốc phát triển bên trong máy giặt. Điều này thường do sự tích tụ của chất tẩy rửa, cặn bẩn và vi khuẩn theo thời gian. Để ngăn mùi hôi, sau mỗi lần giặt, bạn thử mở hé cửa, lau sạch chỗ ẩm ướt. Bạn cũng có thể làm sạch máy giặt bằng cách chạy một chu trình rỗng với giấm chưng cất hoặc thuốc tẩy. Sau vài lần như vậy, nếu mùi hôi vẫn còn, bạn có thể cần phải đầu tư vào một máy giặt mới.

Tiền điện tăng đột biến

Nếu bạn nhận thấy hóa đơn tiền điện đột nhiên tăng vọt, chiếc máy giặt cũ có thể là thủ phạm. Khi máy hoạt động không bình thường hoặc sử dụng quá nhiều nước, điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí vận hành. So với việc sửa máy, sẽ tốt hơn nếu bạn mua máy mới, giúp tiết kiệm điện về lâu dài.

Máy giặt đã quá lỗi thời

Nếu máy giặt của bạn đã có tuổi thọ hơn 10 năm, bạn nên thay. Máy giặt cũ không hiệu quả bằng các dòng máy mới hơn và có khả năng gặp phải nhiều sự cố hơn. Ngoài ra, các model cũ không có các tính năng tiên tiến lẫn công nghệ mới như các phiên bản hiện đại, ví dụ như khả năng điều chỉnh lượng nước và bột giặt, lượng quần áo trong mỗi chu trình, từ đó chăm sóc quần áo tốt hơn, tiết kiệm nước và giảm đáng kể hóa đơn điện nước.

Thùy Linh (Theo Tomsguide)