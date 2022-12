Dấu hiệu Mỹ nới lỏng cho ngành bán dẫn Trung Quốc

Mỹ đưa 128 thực thể Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt thương mại, động thái được cho là sẽ làm dịu căng thẳng của thương chiến Mỹ - Trung.

Số thực thể trên được Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đưa ra khỏi Danh sách chưa được xác minh (Unverified List). Họ sẽ có 60 ngày để chứng minh không cung cấp sản phẩm cho quân đội Trung Quốc. Trong số này, có 31 công ty liên quan đến chất bán dẫn mới được thêm vào danh sách từ 7/10.

Công nhân nhà máy chip ở Thượng Hải đang xem xét một bảng mạch. Ảnh: Bloomberg

Unverified List (UVL) là danh sách hạn chế thương mại do BIS đưa ra, áp dụng cho các cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ nước ngoài. UVL thường bị nhầm với Danh sách thực thể (Entity List) - vốn là hai danh sách riêng biệt dù có nhiều điểm tương đồng. Việc một công ty có tên trong UVL không được coi là trừng phạt, nhưng gặp hạn chế nhiều mặt.

Trong số những công ty được BIS nới lỏng có Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) - nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND hàng đầu Trung Quốc, thành lập năm 2016 và là công ty con của Tsinghua Unigroup. Apple từng dự định dùng chip của YMTC trong iPhone bán ra tại Trung Quốc, nhưng kế hoạch bị hủy do công ty này bị đưa vào UVL từ tháng 10.

Alan Estevez, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, từ chối cung cấp lý do gỡ những công ty Trung Quốc này khỏi danh sách đen. Tuy nhiên, trong một sự kiện ở Washington ngày 6/12, ông cho biết Mỹ đang "thấy các hành vi tốt hơn" từ các doanh nghiệp đó.

Trước đó, theo SCMP, nhiều công ty trong danh sách UVL đã đồng ý làm việc với các quan chức chính phủ Mỹ thông qua Bộ Thương mại Trung Quốc. Trong khi đó, Bloomberg cho biết Trung Quốc bắt đầu có một số dấu hiệu hợp tác trở lại với Mỹ trong việc đảm bảo công nghệ Mỹ không được sử dụng trong quân đội Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc và YMTC không đưa ra bình luận.

Theo nhà phân tích Wang Lifu của công ty tư vấn bán dẫn ICWise, việc đưa ra khỏi UVL mang lại lợi ích to lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc vì điều này đồng nghĩa họ sẽ không có nguy cơ bị đưa vào Danh sách thực thể.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định biện pháp của BIS chỉ là "chiến thuật giảm căng thẳng". "Lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn tiếp tục khiến cho mục tiêu tự chủ bán dẫn của Trung Quốc gặp nhiều thách thức, vì họ không thể mua các công cụ tiên tiến để sản xuất một số loại chip", Abhinav Davuluri, chiến lược gia công nghệ tại công ty dịch vụ tài chính Morningstar, nhận định.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong 11 tháng qua, việc nhập khẩu mạch tích hợp (IC) đạt 498,5 tỷ chiếc, giảm 14,4% so với mức 582,1 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị IC nhập khẩu chỉ giảm 1,8% xuống còn 381,2 tỷ USD. Có nghĩa, Trung Quốc đã mua chip với chi phí cao hơn, dù giá chất bán dẫn trên toàn thế giới giảm do dư cung và nền kinh tế toàn cầu đang chững lại. Ngoài ra, nhập khẩu chip hàng tháng đạt 40,5 tỷ đơn vị trong tháng 11, giảm 1,4% so với mức 41,1 tỷ trong tháng 10.

Bảo Lâm