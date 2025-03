Dấu hiệu một người sắp nói chia tay

Chia tay hiếm khi là một quyết định bất ngờ mà thường xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo cho thấy đối phương muốn kết thúc mối quan hệ.

Thiếu quan tâm

Chuyên gia tâm lý Carrie Rose, giám đốc dịch vụ tư vấn SunUp Coaching (Mỹ), cho biết việc người yêu không quan tâm đến sở thích, thói quen hàng ngày và né tránh trò chuyện là dấu hiệu đáng lo ngại.

Những câu hỏi quan tâm đơn giản nên xuất hiện mỗi ngày trong mối quan hệ. Khi cả hai không còn chia sẻ được với nhau, đó là dấu hiệu họ cần tìm sự hỗ trợ bên ngoài hoặc muốn có không gian riêng.

Vắng những buổi hẹn hò

Chuyên gia mối quan hệ April Masini, tác giả sách Date Out of Your League, nói không phải ai cũng ra ngoài vào cuối tuần, nhưng nếu họ vắng hẳn cuộc hẹn lãng mạn bạn cần đặt dấu hỏi.

Điều này cũng đúng khi bạn ở bên người yêu mà không còn những khoảnh khắc vui vẻ, tán tỉnh hoặc lãng mạn. Bà cho rằng buổi hẹn hò giúp cả hai kết nối. Nếu người yêu bạn không còn hứng thú, có thể họ đang dần rời xa mối quan hệ.

Lên kế hoạch không có bạn

"Đối phương bắt đầu du lịch, tham gia nhiều sự kiện xã hội mà không mời bạn thì có thể họ đang nghiêng về việc chia tay", Rose nói. Họ cố gắng xem cảm giác độc thân thế nào hoặc cố gắng hiểu rõ hơn về mối quan hệ.

Trước đây, người yêu bạn có thể mua vé hòa nhạc cho hai người hoặc nói về những chuyến đi xa. Họ có thể đã lên kế hoạch về ngôi nhà sau này. Khi những cuộc trò chuyện đó không còn, đó là một dấu hiệu rõ ràng.

Kiara Luna, giám đốc phòng khám tâm lý Knew You Psychotherapy, cho biết thảo luận về tương lai giúp mối quan hệ có mục đích.

"Đây là điều giúp hai bạn tiếp tục cùng nhau", bà nói. Luna khuyên bạn nên tìm hiểu lý do nếu cuộc trò chuyện kiểu trên biến mất.

Cáu kỉnh

Khi mọi điều nhỏ nhặt bạn làm đều khiến người yêu khó chịu, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn trong mối quan hệ.

Huấn luyện viên mối quan hệ Chris Armstrong cho biết tìm giải pháp để duy trì mối quan hệ rất quan trọng. Ngược lại, khi một người không còn muốn ở bên, họ sẽ mất động lực giải quyết mâu thuẫn và để tranh cãi kéo dài.

Đồng thời, họ cũng tránh giao tiếp bằng cách trả lời tin nhắn chậm, ngừng tâm sự về những căng thẳng bên ngoài.

"Họ không còn mở lòng về suy nghĩ và cảm xúc, đó là dấu hiệu đáng lo", ông nói.

Đùa giỡn về việc chia tay

Đối phương thường hay đùa về việc kết thúc mối quan hệ, có thể họ nghiêm túc hơn bạn nghĩ.

Chuyên gia cho rằng đây là cách vô thức để họ thử phản ứng của bạn và quan sát tác động của việc chia tay. Đôi khi, họ có thể hỏi thẳng bạn cảm thấy thế nào nếu hai người chia tay, vì đó là điều họ đang nghĩ đến.

Thay đổi hành vi trên mạng xã hội

Nếu người yêu từng đăng ảnh hai người nhưng đột nhiên dừng lại, đó có thể là dấu hiệu họ muốn tạo khoảng trống trước khi chia tay. Rose cho biết, khi họ ngừng chia sẻ về mối quan hệ, có thể họ đang nghĩ đến việc kết thúc.

Cố tình làm bạn buồn

Họ cũng không cảm thấy bứt rứt nếu làm bạn buồn. Một khảo sát của dịch vụ tư vấn Intelligator cho thấy hành vi này thường xảy ra khi ai đó muốn chia tay nhưng không muốn nói ra. Họ cố đẩy bạn rời đi để tránh là người chủ động kết thúc.

Ngọc Ngân (Theo Best Life)