Dấu hiệu giúp mẹ nhận biết thực phẩm an toàn cho con

Các chứng nhận quốc tế về độ ngon, độ tinh khiết đảm bảo sản phẩm không chứa chất độc hại, như tiêu chuẩn như CLP, giúp mẹ yên tâm chọn thực phẩm an toàn cho con.

Trong hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm, chứng nhận Clean Label Project (Tinh khiết chuẩn Mỹ - CLP) ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng và người tiêu dùng quan tâm vì các tiêu chí khắt khe của nó.

Vinamilk ứng dụng quy trình tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm. Ảnh: Duy Cường

Nỗi lo ngại về thực phẩm bẩn

Thực phẩm bẩn và nhiễm khuẩn là một trong những mối lo hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) năm 2024, ước tính khoảng 600 triệu người - gần 1/10 dân số thế giới, bị ngộ độc thực phẩm và 420.000 ca tử vong do thực phẩm không an toàn mỗi năm. Trẻ em dưới 5 tuổi chịu 40% gánh nặng bệnh tật do thực phẩm gây ra, với 125.000 ca tử vong mỗi năm.

WHO cũng cảnh báo việc tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe: từ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa cho tới tình trạng tích tụ kim loại nặng và rối loạn nội tiết do dư lượng hóa chất, hormone hay kháng sinh tồn dư.

Do đó, việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho con trở thành nỗi trăn trở lớn của nhiều bậc phụ huynh. Chị Kim Phương (TP HCM) chia sẻ dù đã cẩn thận đọc kỹ nhãn mác, tìm hiểu thành phần hay so sánh từng chi tiết khi mua sản phẩm, nhưng thực tế, vẫn có những độc tố nguy hiểm không hề được thông báo trên bao bì sản phẩm. Nỗi lo lắng của chị Phương cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi chọn mua thực phẩm nói chung và cho con nói riêng.

Báo cáo của tổ chức CLP ngày 10/8/2020, sau khi kiểm tra hơn 530 mẫu thực phẩm của trẻ tại Mỹ cũng chỉ ra, nhiều kim loại nặng được tìm thấy. Trong đó có đến 80% sản phẩm được kiểm tra có chứa asen. Đáng nói, tổ chức này phát hiện hơn 60% những sản phẩm dán nhãn "không BPA" vẫn chứa BPA. Theo CLP, ngay cả những thực phẩm trông có vẻ "an toàn" nhất cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mà người tiêu dùng không thể nhận ra.

Các tiêu chí đánh giá an toàn thực phẩm của Clean Label Project

CLP là một tổ chức kiểm nghiệm độc lập có trụ sở tại Mỹ, kiểm nghiệm những hợp chất "vô hình" - những chỉ tiêu không được thể hiện trên nhãn sản phẩm, nhằm đưa ra kết quả trung thực nhất về độ an toàn của thực phẩm trẻ nhỏ.

Không chỉ xem xét dư lượng kim loại nặng, CLP còn phân tích sự hiện diện của các chất như BPA, BPS, Phthalates - những hợp chất có khả năng ảnh hưởng đến nội tiết tố và hệ miễn dịch, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các nhóm chất như Acrylamide (có thể gây ung thư) hay Parabens (thường dùng làm chất bảo quản) cũng nằm trong danh sách đánh giá của CLP.

CLP đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí khắt khe, bao gồm dư lượng kháng sinh, siêu vi nhựa, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như các hóa chất có hại khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Những tiêu chí này thậm chí khắt khe hơn quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đặt ra, đối với ngưỡng phát hiện của nồng độ của các nhóm hóa chất như BPA, BPS, Phthalates (ảnh hưởng đến nội tiết tố), Acrylamide (có nguy cơ gây ung thư) và Parabens (chất bảo quản hóa học).

CLP thu thập mẫu như một người tiêu dùng thông thường và tiến hành kiểm tra tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế để đảm bảo tính độc lập và đáng tin cậy.

Để đạt được chứng nhận CLP, mỗi sản phẩm phải vượt qua hơn 400 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt từ CLP bao gồm cả chất lượng sản phẩm (kiểm soát dư lượng kim loại nặng, siêu vi nhựa, thuốc trừ sâu và các tạp chất không mong muốn) lẫn điều kiện sản xuất (quy trình kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên liệu...).

Tại Việt Nam, sữa tươi Vinamilk 100% là một trong những sản phẩm đã đạt được chứng nhận CLP và là thương hiệu sữa tươi duy nhất đạt được bộ đôi giải thưởng Tinh khiết chuẩn Mỹ Clean Label Project và Vị ngon Thượng hạng Superior Taste (tính từ năm 2022 đến 14/3 năm nay). Để đạt tiêu chí Superior Taste, sản phẩm phải đáp ứng 5 tiêu chí đánh giá cảm quan quốc tế gồm: ấn tượng đầu tiên, thị giác, khứu giác, mùi vị (hương vị), và kết cấu - hậu vị với điểm số trên 90% ở mỗi tiêu chí.

Dây chuyền sản xuất Vinamilk sữa tươi 100%. Ảnh: Ái Vân

Một trong các yếu tố giúp Vinamilk vượt qua các vòng đánh giá đến từ việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo mọi quy trình sản xuất khép kín cũng như an toàn tại các nhà máy và trang trại bò sữa. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là thành quả của chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực đầu tư xây dựng các hệ thống trang trại hiện đại, đạt chuẩn quốc tế như Global G.A.P,...

Với sữa tươi Vinamilk 100%, sữa được vắt và đóng hộp trong ngày, nhằm đảm bảo lưu giữ được hương vị tươi ngon, quan trọng hơn cả là an toàn và tinh khiết khi đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm đã được nhiều phụ huynh Việt lựa chọn trên hành trình nuôi dưỡng con trưởng thành.

