Dấu hiệu của người đàn ông độc hại

Có những đặc điểm của một người đàn ông mọi người nghĩ là bình thường hoặc không nghiêm trọng nhưng về lâu dài người này khiến mọi mối quan hệ trở nên độc hại.

Thường xuyên đưa ra những tuyên bố thái quá, hạ thấp bản thân

Khiêm tốn là tốt nhưng liên tục tự hạ mình lại là chuyện khác. Nếu anh ấy thường xuyên nói những câu như "Anh không thể tin được em lại chịu hẹn hò với một người như anh" hoặc "Anh không mơ yêu được em" bạn nên cẩn trọng. Đây có thể là cơ chế tự bảo vệ mà đối phương tự cài đặt trước khi bất kỳ ai khác xúc phạm và khiến anh ta cảm thấy tồi tệ hơn.

Ngoài ra, nhà tâm lý học Amy Cuddy (Mỹ) nói rằng ngôn ngữ cơ thể giúp định hình một con người. Nếu ngôn ngữ cơ thể của anh ấy là so vai, rụt cổ, luôn tránh ánh mắt của người khác, nói lầm bầm điều đó cho thấy sự kém tự tin, mất an toàn. Ngôn ngữ cơ thể là dấu hiệu quan trọng để nhận ra một người bất an, tự tin, vui vẻ, hứng thú hoặc không hứng thú.

Quá cầu toàn, quá khắt khe với đối tác

Nếu anh chàng bạn đang hẹn hò liên tục chỉ trích bạn từ ngoại hình đến tính cách, đó thực sự là một dấu hiệu xấu. Điều đó cho thấy anh ấy có thể đang phóng chiếu sự bất an của chính mình lên bạn. Điều này cho thấy anh ấy đang mong đợi sự hoàn hảo ở chính bản thân mình và những người xung quanh, trong khi điều đó là không thể.

Nếu đối phương luôn mong đợi mọi thứ mình có, từ căn nhà, chiếc xe tới bạn bè, người yêu phải hoàn hảo, điều đó cho thấy họ có vấn đề nghiêm trọng trong tư tưởng, khiến họ lấy vật chất như một phương thức để sửa chữa mọi thứ.

Tiêu cực, bi quan

Người hạnh phúc luôn nhìn thấy điều tốt nhất ở người khác và tìm kiếm điều tích cực trong hầu hết các tình huống. Do đó, nếu anh ấy liên tục chỉ ra điều sai thay vì điều đúng ở bạn, hãy chú ý. Điều này có thể là dấu hiệu độc hại trong các mối quan hệ, bởi thật khó để thái độ của đối phương không ảnh hưởng tới bạn.

Hay ghen

Có phải anh ấy thường xuyên ghen tuông và khó chịu với những người bạn nam của bạn, hoặc cho rằng bạn quá cởi mở? Đây có thể là dấu hiệu của người đàn ông tự trọng thấp. Một người đàn ông tự tin, khỏe mạnh sẽ luôn có niềm tin vào đối tác và mối quan hệ. Tuy nhiên, với người đàn ông tự trọng thấp, dù sở hữu những vật chất tốt nhất, anh ta vẫn có thể có những vấn đề về mặt cảm xúc, thậm chí đến mức tiêu cực và căm ghét bản thân.

Ngoài ra, các chuyên gia chỉ ra, bạn cần chú ý xem liệu anh ấy có đang ghen tị với thành tích của bạn nên trở nên như vậy hay không? Một nghiên cứu báo cáo rằng lòng tự trọng của đàn ông giảm mạnh khi một người phụ nữ của họ thành công hơn họ.

Không thừa nhận mình sai

Nếu anh ấy luôn đổ lỗi cho người khác, đó là một dấu hiệu đáng báo động. Một phần lòng tự trọng thấp của anh ấy chính là nỗi sợ sự thất bại. Sai lầm là một con quái vật khủng khiếp đối với một người đàn ông có lòng tự trọng thấp, chính điều này nuôi dưỡng sự tiêu cực của anh ta đối với bản thân.

Làm gì để giúp một người đàn ông có những dấu hiệu này?

Trước tiên, bạn cần biết rằng sẽ không bao giờ có thể sửa chữa tính cách của người khác nếu họ không chủ động tự làm việc đó.

Huấn luyện viên kiêm chuyên gia tâm lý lâm sàng Keya Murthy khuyên bạn có thể bắt đầu bằng việc dành cho đối phương những lời khen ngợi khi họ làm điều gì đó tốt đẹp, chỉ ra những khía cạnh may mắn khi việc gì đó không diễn ra suôn sẻ như họ mong đợi. Nếu anh ấy bắt đầu lao vào việc chỉ trích điều gì đó, hãy cố gắng thay đổi chủ đề để giúp họ học cách chuyển suy nghĩ sang nơi khác.

Thùy Linh (Theo Yourtango)