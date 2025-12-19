Hoang mang khi phát hiện giấy đồng ý xét nghiệm HIV của chồng

Gần đây, chồng tôi bị vấn đề gì đó trên người, giống như nổi hạch và tay cũng có vấn đề gì đó.

Một hôm tôi đang dùng máy tính của chồng thì tài khoản Facebook có gái gọi nhắn tin tới. Tôi không biết đó là vô tình hay thế nào nữa. Khi tôi nói ra, chồng bảo: "Nó tự nhảy vào". TikTok thì chồng tôi lập hai tài khoản: một bình thường, còn một chuyên theo dõi các cô gái hở hang với mấy cái tên gọi mời.

Gần đây, chồng tôi bị vấn đề gì đó trên người, giống như nổi hạch và tay cũng có vấn đề gì đó. Lúc đó, chồng chỉ nói là đi khám bệnh xem hạch thế nào. Nhưng khi vào khám, sau một hồi bác sĩ tư vấn, chồng tôi đã đi làm xét nghiệm HIV.

Lúc này chồng giấu tôi. Khi tôi hỏi khám có sao không, anh bảo không sao. Tôi cũng không thấy sổ khám bệnh nên không nghi ngờ gì, vì lúc đó trông anh vẫn khỏe bình thường nên tôi không nghĩ ngợi gì.

Mới đây tôi mới thấy sổ khám bệnh và phát hiện tờ giấy đồng ý xét nghiệm HIV. Giờ tôi tự hỏi rất nhiều: rốt cuộc là tại sao lại đi xét nghiệm HIV, có phải tiêu cực như tôi đang suy nghĩ hay không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn có được hạnh phúc.

Hải Băng