Chồng và người tình hứa chấm dứt nhưng vẫn cùng đi công tác

Chồng ngoại tình với đồng nghiệp, hứa chấm dứt nhưng vẫn làm việc và đi công tác cùng nhau.

Tôi viết những dòng này với tâm trạng rối bời và đầy mâu thuẫn. Chồng tôi vốn không phải mẫu đàn ông chung thủy vì trước đây anh đôi lần có những mối quan hệ ngoài luồng khiến tôi rất thất vọng và mất niềm tin. Không dừng ở đó, vài tháng trước, anh lại ngoại tình với một chị đồng nghiệp vừa ly hôn chồng. Khi chuyện bị phát hiện, cả cơ quan và tôi đều biết. Ban lãnh đạo đã làm việc với họ và cả hai hứa chấm dứt. Dù rất đau khổ và muốn buông nhưng vì một số lý do, tôi phải lựa chọn tha thứ, hy vọng mọi chuyện dừng lại ở đó.

Nhưng thực tế không như tôi mong muốn. Họ vẫn làm việc cùng nhau và đi công tác chung. Dù chồng nói không còn gì nhưng việc phải chứng kiến họ vẫn kề cận hàng ngày khiến tôi luôn bất an và nghi ngờ. Tôi thật sự không biết mình có thể tiếp tục chấp nhận hoàn cảnh này không. Liệu có ai ở vào vị trí của tôi mà có thể hoàn toàn yên tâm, tin tưởng? Tôi rất mong nhận được chia sẻ, lời khuyên từ mọi người.

Phương Nhung