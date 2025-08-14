Chồng làm loạn đòi ly hôn để đến với cô bé mới tốt nghiệp cấp ba

Dù biết chồng tôi có vợ và con 14 tháng nhưng bé đó vẫn tiếp tục qua lại với anh mặc tôi và gia đình đã cảnh cáo.

Hôn nhân của tôi đang trên bờ vực tan vỡ. Chồng tôi phải lòng cô bé 18 tuổi gần nhà được hai tháng nay. Bé đó mới tốt nghiệp, không học đại học, dù biết chồng tôi có vợ và con 14 tháng nhưng bé đó vẫn tiếp tục qua lại với anh mặc tôi và gia đình đã cảnh cáo.

Chồng tôi về nhà làm loạn đòi ly hôn, chửi bới tôi hàng ngày, lấy lý do hai năm trước tôi có bầu nên phải cưới, anh không hề yêu tôi. Anh rất chiều cô bé đó nhưng về nhà lại tính toán với bố mẹ và vợ con. Tôi muốn chia sẻ với mọi người và mong muốn nhận được lời khuyên.

Hạnh Vũ