Đấu giá toàn bộ khu đất sân vận động Chi Lăng để thi hành án

Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đang triển khai bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng nhằm thu hồi tài sản vụ án Phạm Công Danh.

Ngày 19/10, cơ quan thi hành án cho biết đang tổ chức thi hành một phần bản án giai đoạn I theo phán quyết của TAND TP HCM và TAND Cấp cao tại TP HCM. Theo đó, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và các đơn vị liên quan có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn hơn 4.132 tỷ đồng nợ gốc và lãi phát sinh cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng TM TNHH MTV Chuyển đổi số), cùng 408 triệu đồng án phí.

Sân vận động Chi Lăng nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Đông

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hơn 466,9 tỷ đồng, còn phải thi hành khoảng 3.665 tỷ đồng và lãi phát sinh. Tài sản bảo đảm cho việc thi hành án là quyền sử dụng đất khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng - rộng hơn 55.000 m2 ở trung tâm Đà Nẵng.

Trước đó, năm 2010, UBND Đà Nẵng bán khu đất cho Tập đoàn Thiên Thanh để phát triển khu phức hợp thương mại với giá gần 1.400 tỷ đồng. Đến năm 2011, khu đất được tách thành 14 lô và cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty con của Thiên Thanh để vay vốn ngân hàng.

Quá trình xử lý tài sản từng gặp nhiều vướng mắc pháp lý, song đến nay phần lớn đã được tháo gỡ. Cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên, đồng thời kê biên bổ sung ba thửa đất thuộc khu phức hợp. UBND TP Đà Nẵng thống nhất, sau khi trúng đấu giá, khu đất sẽ được điều chỉnh sang loại đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm để phù hợp quy hoạch.

Do ranh giới giữa các thửa đất chưa tách bạch rõ, các cơ quan liên ngành quyết định bán đấu giá nguyên khối 14 thửa đất (tương ứng 10 giấy chứng nhận) trong một lần. Việc thẩm định giá sẽ căn cứ theo bản án, giấy tờ pháp lý, quy hoạch và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.

Người tham gia đấu giá phải đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Thi hành án dân sự. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng và nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố theo quy định.

Sân vận động Chi Lăng rộng hơn 55.000 m², nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, bốn mặt tiền Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương. Năm 2010, khu đất được bán cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh với giá gần 1.400 tỷ đồng để làm khu phức hợp thương mại. Sau khi ông Danh bị bắt, khu đất trở thành tài sản kê biên trong vụ án và nay được chuẩn bị bán đấu giá. Hiện sân vận động gần như bỏ hoang.

Tháng 7/2014, ông Phạm Công Danh bị bắt vì nhiều tội. Sân vận động này trở thành tài sản liên quan vụ đại án. Cục Thi hành án dân sự TP HCM và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ủy thác cho Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng thi hành án liên quan sân vận động để thu hồi gần 4.132 tỷ đồng. Năm 2018, UBND Đà Nẵng xin ý kiến Thủ tướng muốn lấy lại sân vận động Chi Lăng, đồng thời xin hoàn số tiền Thiên Thanh đã nộp ngân sách 1.251 tỷ đồng. Tuy nhiên tại buổi làm việc một năm sau đó, các ngân hàng liên quan cho biết đến thời điểm đó, Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh phải trả 8.408 tỷ đồng, trong đó hơn 4.000 tỷ đồng tiền đất và 4.408 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Do đó, thành phố và ngân hàng không đạt được thỏa thuận.

Nguyễn Đông