Đấu giá quyền sử dụng 5 số dịch vụ

Các số dịch vụ 1299, 1500, 1515, 1555, 1558 sẽ được đấu giá vào ngày 22/1 với mức giá khởi điểm một tỷ đồng cho mỗi đầu số.

Năm số dịch vụ do Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sẽ được đấu giá từ 8h đến 16h45 ngày 22/1 tại website của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam. Thời gian đấu giá với mã 1555 từ 8h15 đến 11h15, số 1500 từ 8h đến 11h, số 1299 từ 8h30 đến 11h30, số 1558 từ 13h45 đến 16h45, và số 1515 từ 13h30 đến 16h30.

Trong đó, mỗi số có giá khởi điểm một tỷ đồng, tiền đặt trước để tham gia là 200 triệu đồng, bước giá 20 triệu đồng. Các bên có thể nộp hồ sơ (200.000 đồng/bộ) trực tuyến tại trang của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam ngày 12-19/1.

Một người đang thao tác trên điện thoại cố định. Ảnh: Telechoice

Bên tham gia đấu giá là các tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật tại Việt Nam, đáp ứng các điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sau khi đấu giá thành công, đơn vị trúng đấu giá cần cam kết triển khai, khai thác và sử dụng tối đa 6 tháng đầu kể từ ngày được phân bổ. Bên không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả tiền cọc trong ba ngày kể từ ngày diễn ra phiên đấu giá.

Theo Cục Viễn thông, việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông là một trong những chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý nhà nước về viễn thông, nhằm đổi mới phương thức phân bổ tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đầu số dịch vụ bốn số là các mã số ngắn, thường gồm bốn chữ số, được doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan sử dụng để cung cấp dịch vụ qua điện thoại. Các số này chủ yếu phục vụ tổng đài chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đặt lịch, khảo sát hoặc cung cấp thông tin tự động. So với số điện thoại cố định hay di động thông thường, đầu số bốn số giúp người dùng dễ nhớ, thuận tiện khi liên hệ cũng như tạo dấu ấn nhận diện cho thương hiệu. Tại Việt Nam, các đầu số dạng này do Cục Viễn thông quản lý.

Bảo Lâm