Đấu giá quần áo của Amy Winehouse

Cha mẹ Amy Winehouse sẽ bán đấu giá một số quần áo của con gái nhân 10 năm ngày mất của cô.

Buổi đấu giá do công ty Julien's Auctions tổ chức vào tháng 11, nhằm gây quỹ từ thiện do bố mẹ Amy thành lập. Ông Mitch - bố Amy Winehouse - nói trên Mirror: "Mỗi khi nhìn thấy quần áo của con vào ngày giỗ, tôi lại thấy đau lòng. Do đó gia đình quyết định bán một số bộ trang phục biểu diễn của Amy. Nhưng những vật dụng cá nhân quý giá nhất của con gái, chúng tôi sẽ giữ lại".

Trang phục màu vàng của Amy Winehouse trên thảm đỏ Brit 2007 được bán đấu giá. Ảnh: Redferns.

Các bộ được đem đấu giá là những trang phục gắn liền với dấu ấn sự nghiệp của Amy. Đó là bộ đồ ở lễ trao giải Brit 2007 - váy mini màu vàng tươi của Preen và túi Moschino bằng da hình trái tim, ước tính trị giá 14.000 bảng. Váy yếm màu đen do Naomi Parry thiết kế khi cô biểu diễn lần cuối một tháng trước khi qua đời. Váy hiệu Tina Kalivas màu cam và đen được nữ ca sĩ mặc tại Grammy 2008 trị giá 3.500 bảng.

Để kỷ niệm 10 năm ngày mất của Amy Winehouse, BBC sẽ ra mắt phim tài liệu Amy Winehouse: 10 Years On. Trong phim, bà Janis - mẹ của Amy - sẽ kể những góc khuất về con gái. Bà nói: "Thế giới đã không biết con người thật của Amy - đứa con mà tôi đã nuôi dưỡng. Tôi mong có cơ hội chia sẻ để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về con gái tôi". Janis mắc bệnh đa xơ cứng, một chứng rối loạn não bộ và tủy sống khiến chức năng thần kinh bị giảm sút. Căn bệnh khiến bà dần quên đi các ký ức về con và đó là động lực để bà quyết tâm thực hiện bộ phim tài liệu này.

Amy Winehouse bên bố mẹ. Ảnh: Shutterstock.

Dov Freedman, Nhà sản xuất điều hành của Curious Films, nói trên Mirror: "Amy là một biểu tượng âm nhạc. Chúng tôi rất tự hào hơn khi giúp những người thân cận nhất kể lại câu chuyện của cô ấy sau 10 năm Amy qua đời".

Amy Winehouse sinh năm 1983, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của nước Anh ở thể loại nhạc Jazz, Soul và R&B. Cô bắt đầu đi hát từ năm 2003 với album đầu tay Frank, nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, ca sĩ chỉ nổi tiếng toàn cầu sau album thứ hai - Back To Black (2006).

Ngoài tài năng âm nhạc, Amy còn nổi tiếng bởi phong cách lập dị với kiểu tóc bông xù như tổ ong và chứng nghiện ngập trong suốt thời gian dài. Ca sĩ đột tử ngày 23/7/2011 vì ngộ độc rượu. Trước đó vài tháng, cô phải hủy toàn bộ tour diễn vòng quanh châu Âu vì sức khỏe không đảm bảo. Amy thường xuyên lên sân khấu trễ trong tình trạng say xỉn.

'You Know I'm No Good' - Amy Winehouse MV "You Know I'm No Good" của Amy Winehouse. Video: Amy Winehouse.

Họa Mi (theo Mirror)