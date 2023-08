Đấu giá mũ kinh điển trong 'Sex and the City'

Chiếc mũ của Sarah Jessica Parker trong "Sex and the City" sẽ bán đấu giá vào cuối tháng 8.

Cảnh đám cưới hụt của Carrie Bradshaw trong 'Sex and the City' Carrie Bradshaw đội mũ chim thiên đường trong đám cưới ở "Sex and the City". Video: SATC Archives

Hôm 26/8, Sotheby's cho biết chiếc mũ đội đầu hình chim thiên đường của nhân vật Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng) trong Sex and the City ước tính được bán 40.000 - 70.000 USD trong cuộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31/8 đến 14/9.

Mũ chim thiên đường của Carrie Bradshaw. Ảnh: Sotheby's

Theo Vogue, chiếc mũ được thiết kế từ những năm 1800, gắn chiếc vũ thật của loài chim thiên đường có nguy cơ tuyệt chủng. Trong Sex and the City (2008), Carrie đã đội chiếc mũ này với đầm cưới Vivienne Westwood trong lễ cưới với người tình lâu năm Mr. Big. Ở bản mới đang phát sóng của Sex and the City - And just like that, cô cũng đội lại chiếc mũ này ở sự kiện Met Gala.

Người đại diện của Sotheby's nói với People: "Chiếc mũ cổ điển và quyến rũ. Kể từ lúc Carrie đội nó, chiếc mũ đã mang tính biểu tượng, đáng nhớ nhất phim, gắn liền với nhân vật được yêu mến. Nó thể hiện hoàn hảo phong cách táo bạo và đầy mạnh mẽ của Carrie".

Carrie Bradshaw mặc trang phục tương tự trong "And just like that". Ảnh: HBO

Sự kiện nằm trong tuần lễ đấu giá những biểu tượng thời trang của Sotheby's. Mũ sẽ được bán cùng hai món đồ nổi tiếng của Công nương Diana: Áo len cừu năm 1981 và đầm váy dạ hội Murray Arbeid mà bà mặc trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của Hoàng tử Edward năm 1985. Chiếc váy ước tính được bán với giá từ 80.000 đến 120.000 USD.

Các nhà sưu tập cũng có cơ hội đấu giá đầm ren đen hiệu Norman Norell của Michelle Obama tại buổi phát sóng Christmas in Washington năm 2010, đầm dạ hội của Givenchy do Alexander McQueen thiết kế được Kate Winslet mặc ở Oscar 1998.

Họa Mi (theo Vogue)