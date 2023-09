Đấu giá mũ của Michael Jackson khi diễn moonwalk

Mũ của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson từng đội và ném xuống khán giả sẽ được đấu giá, dự kiến từ 64 đến 107 nghìn USD.

Theo Yahoo News, chiếc mũ phớt sẽ được đấu giá tại khách sạn Drouot, Paris ngày 26/9. Năm 1983, Michael Jackson đội mũ trong lần đầu trình diễn điệu nhảy moonwalk và ca khúc Billie Jean tại buổi hòa nhạc Motown.

Michael Jackson biểu diễn moonwalk tại Motown: 25 Jackson biểu diễn "Billie Jean" tại Motown: 25 (ông thực hiện vũ đạo moonwalk ở 3 phút 38 giây). Video: YouTube New Michael Jackson

Đại diện nhà tổ chức đấu giá Arthur Perault cho biết khán giả Adam Kelly đã nhặt mũ khi Jackson ném xuống, nghĩ rằng nhân viên của ca sĩ sẽ đến lấy nhưng họ không làm vậy. Kelly giữ nó trong vài năm trước khi chuyển qua các nhà sưu tập.

Chiếc mũ fedora Jackson đội khi trình diễn "Billie Jean". Ảnh: AFP

Theo nhà đấu giá, giá trị 200 kỷ vật của Jackson gần đây giảm do tình trạng buôn bán đồ giả và những cáo buộc chống lại ông như xâm hại trẻ em. Tại sự kiện, những món đồ của nghệ sĩ khác cũng xuất hiện như guitar của T-Bone Walker (ước tính 160 nghìn USD), bộ đồ của Martin Gore, đĩa vàng của Madonna...

Hình ảnh chiếc mũ gắn liền màn trình diễn Billie Jean của Jackson vào 40 năm trước. Ông cũng ghi dấu với moonwalk - một điệu nhảy đường phố, đặc trưng là động tác tiến về phía trước nhưng người biểu diễn thực chất đi lùi. Ngay sau khi chương trình của Motown Records được phát sóng trên đài NBC, trẻ em khắp nước Mỹ tìm cách bắt chước điệu nhảy của Jackson. Ngày nay, một số ca sĩ nổi tiếng học hỏi vũ đạo moonwalk của Jackson để trình diễn trên sân khấu, như Justin Bieber, Chris Brown hay Rihanna.

Michael Jackson tại buổi diễn HIStory World Tour năm 1997. Ảnh: Reuters

Michael Jackson sinh ra trong gia đình có mười anh chị em. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 11 tuổi khi tham gia ban nhạc The Jackson 5 và bắt đầu hoạt động độc lập vào năm 1987. Tháng 11/1982, Jackson cho ra mắt Thriller - album được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời đại. Suốt sự nghiệp, giọng ca Heal The World giành 13 giải Grammy và sáu giải Billboard. Ngày 25/6/2009, Jackson qua đời tại trang trại Neverland thuộc California (Mỹ) do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp.

Thanh Giang