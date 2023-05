Đấu giá loạt tranh Lê Phổ, Mai Trung Thứ

Theo The Value, bốn bức của hai danh họa Lê Phổ, Mai Trung Thứ xuất hiện ở chương trình đấu giá nghệ thuật Trường phái Ấn tượng và hiện đại, do hãng Artcurial (Paris) tổ chức. Tác phẩm "Mère et enfant, fond fleurs" (Mẹ và con trước nền hoa) của Lê Phổ được giới chuyên môn ước tính trị giá từ 200.000 tới 300.000 eur (5 tới 7,5 tỷ đồng). Tranh lụa kích thước 60x46,5 cm, vừa mang hơi thở nghệ thuật tôn giáo châu Âu vừa lưu dấu ấn phong cách hội họa Việt Nam của tác giả. Gương mặt mẹ và con đầy đặn, hiền hòa được làm nền bởi hoa mẫu đơn trang nhã.

Lê Phổ (1907-2001) là một trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam, cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Nhiều bức tranh của ông giá hàng triệu USD. Hồi tháng 4, "Gia đình trong vườn" của nghệ sĩ được gõ búa ở mức 2,37 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng).