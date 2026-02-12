Đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan lại bất thành

Du thuyền The Reverie Saigon và hai chiếc tàu của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá lần thứ hai với tổng mức khởi điểm 59 tỷ đồng nhưng không ai mua.

Cơ quan thi hành án dân sự TP HCM cho hay phiên đấu giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) ngày 9/2 bất thành vì không có người đăng ký tham gia. Đây là lần thứ hai không có người ngỏ ý mua tài sản này.

Theo Luật Thi hành án dân sự, đối với tài sản đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, nếu không có người tham gia thì chấp hành viên sẽ quyết định mức giảm để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm không quá 10% mức khởi điểm của lần đấu giá trước đó.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Tài liệu giới thiệu du thuyền

Du thuyền The Reverie Saigon được cơ quan Thi hành án dân sự TP HCM đấu giá lần đầu vào tháng 1 với mức khởi điểm 52 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh còn 49 tỷ đồng trong lần thứ hai. Du thuyền đóng tại Pháp năm 2018 và hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tài sản này bị kê biên cuối năm 2023 và được bà Lan xin lại trong phiên tòa phúc thẩm năm 2024.

Ngoài du thuyền, hai tàu đóng tại Ba Lan của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng không có người mua, dù mức khởi điểm đã giảm từ hơn 5 tỷ đồng xuống 4,8 tỷ đồng mỗi chiếc.

Trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, 1.237 bất động sản và nhiều tài sản liên quan trực tiếp đến bà Lan bị kê biên. Tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn một cuối năm 2024, bà Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có du thuyền The Reverie Saigon dùng để phục vụ khách của khách sạn cùng tên. Bà Lan cũng xin giải tỏa kê biên, trả lại cho con gái tòa nhà đang là trụ sở Ngân hàng SCB trên đường Nguyễn Huệ (TP HCM).

Phương Đông